Elisabetta Gregoraci, scenata in tv. E su Instagram look incandescente e da 6mila euro

Elisabetta Gregoraci è tra le vittime della puntata di Scherzi a parte e grazie a lei fa il botto di ascolti. La showgirl è maltrattata da una “finta” collega e scattano le scintille in tv, mentre la trasmissione di Enrico Papi vola. E intanto su Instagram compaiono dei look da capogiro: top crop da 6mila euro e body-guaina che solo lei può indossare così.

Elisabetta Gregoraci, set da incubo a Scherzi a parte

Grazie a Elisabetta Gregoraci, Scherzi a parte fa il boom di ascolti. La puntata andata in onda domenica 16 ottobre in prima serata ha incollato al monitor 1.820.000 spettatori pari all’11.4% di share, salendo sul podio delle trasmissioni più viste in quella fascia oraria, battuta solo dall’irraggiungibile Mina Settembre, la fiction di Rai 1 con Serena Rossi, e Che tempo che fa dove erano ospiti i Maneskin. Dunque, la concorrenza era alle stelle, ma lo scherzo alla Gregoraci non è passato inosservato.

L’ex di Flavio Briatore crede di essere stata scelta come testimonial per uno spot della Regione Puglia. Ma arrivata sul set si trova in una situazione a dir poco complicata a causa di Patrizia, una (finta) collega che all’inizio le fa moltissimi complimenti ma pian piano inizia a comportarsi in modo strano, fino ad arrivare ad insultarla per le sue origini calabresi e quindi, a giudicare dalla ragazza, non idonea a pubblicizzare la Puglia.

Il set si trasforma in un incubo, la Gregoraci si sfoga col suo assistente: “Questa è una pazza. Pazza psicopatica“, riferendosi a Patrizia che la minaccia e la chiude a chiave in camerino. La belli Eli è allo stremo delle forze, tenta la fuga dalla finestra ma poi chiede aiuto alla produzione e a quel punto si vede arrivare la troupe di Scherzi a parte con suo sommo sollievo.

Elisabetta Gregoraci veste Prada con 6mila euro

Mentre la showgirl si riprende dal brutale scherzo e dopo aver incantato alla Festa del Cinema di Roma, su Instagram lascia tutti senza fiato con dei look conturbanti. Elisabetta fa la turista per Firenze e si fa immortalare con un outfit in maglia beige, firmato Prada. Top crop che mostra gli addominali scolpiti e gonna longuette aderente che indossa con degli anfibi grintosi. Il suo look è da capogiro anche nel prezzo, vale infatti quasi 6mila euro, ma tutti spesi magnificamente.

Elisabetta Gregoraci, il body-guaiana

Poi sempre su Instagram la bella Eli posa per un post pubblicitario inguainata in un body nero che esalta le sue forme scolpite. I fan sono in visibilio e commentano: “Sei uno spettacolo 😍”. “Che descrizione mettere ? Se non che sei STREPITOSAAA❤️‍🔥🖤”, “Stupenda oltre ogni immaginazione ❤️”, come dire, quando la realtà supera i più rosei sogni. E non è finita: “Bellissima non ci sono parole una bellezza meridionale e anche molto seria brava Ely”, “ti devo dire qualcosa? no, la foto parla! MA QUANTO SEI BELLA?😍”.

I suoi follower sono tutti concordi nel ritenere che non ci sono parole per descrivere la sua bellezza e lo scatto in poche ore ottiene migliaia di cuoricini.