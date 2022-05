Leni Klum è cresciuta, bella come Heidi e con l’amore (ritrovato) di Flavio Briatore

Heidi Klum, corsetto geometrico e gonna stretch: il look non convince

Ha appena compiuto 18 anni ed è già richiestissima come modella. Stiamo parlando di Leni Klum, figlia della top model Heidi e dell’imprenditore Flavio Briatore, che ha ricevuto dalla mamma un regalo speciale per questo importante compleanno. Intanto con il papà, che non l’ha mai riconosciuta ufficialmente, sta costruendo un rapporto giorno dopo giorno, e lui è già molto orgoglioso di lei.

Leni Klum, il regalo di compleanno di mamma Heidi

Quei grandi occhi azzurri non possono ingannarci: Leni è la copia di mamma Heidi Klum, e le due sono unite da un legame indissolubile e una grande passione, quella per la moda. Già a 16 anni è stata scelta per le sue prime campagne pubblicitarie e negli scorsi mesi ha posato per la copertina di Vogue Germania, come ha detto orgoglioso papà Flavio Briatore in una recente intervista.

Per i suoi 18 anni, compiuti lo scorso 4 maggio, Heidi Klum ha omaggiato sua figlia in un modo stupendo, condividendo su Instagram un video con tutte le immagini di sua figlia Leni dall’infanzia ad oggi. La simpatica idea è stata realizzata come un vero e proprio trailer di Netflix, accompagnato da un dolce messaggio: “Buon 18° compleanno Leni. Ti amo con tutto il mio cuore. Continua a far brillare la tua luce sempre e per sempre”.

La top model ha poi organizzato per la figlia una festa di compleanno total pink, dalla torta ai palloncini. Oggi Leni Klum si appresta a diventare una delle modelle più richieste, ma la sua storia personale nasconde anche dei lati bui, come il rapporto con il suo padre biologico, che si sta creando pian piano solo negli ultimi anni.

Leni Klum e Flavio Briatore, la verità sul loro rapporto

Se oggi Flavio Briatore è un papà orgoglioso della sua primogenita Leni Klum, come ha dimostrato con un dolce commento al suo post per il compleanno, in passato non è sempre stato così, anzi. Per molti anni l’imprenditore si è rifiutato di riconoscere ufficialmente la ragazza, nata dalla relazione con la modella Heidi Klum, arrivando anche a dubitare che fosse sangue del suo sangue.

Leni è stata infatti cresciuta dal cantante Seal, ex marito della modella tedesca, che le ha fatto da padre a tutti gli effetti. Solo negli ultimi anni, e dopo la nascita di Nathan Falco, Flavio e Leni si sono avvicinati, creando pian piano un rapporto bellissimo tra padre e figlia.

“Adoro Leni e sono molto orgoglioso di lei, da poco ha avuto la copertina di Vogue Germania – ha raccontato qualche mese fa Flavio Briatore a La Repubblica – Non solo è bellissima, ma forte e indipendente, entusiasta della vita, anche se io non ho nessun merito in questo e ringrazio Heidi per come l’ha cresciuta.”

Secondo indiscrezioni mai confermate, sarebbe stato un test di paternità a convincere l’imprenditore ad allacciare un rapporto con Leni, riconoscendo gli errori del passato.

“Il problema nella nostra frequentazione sono le distanze, perché vive a Los Angeles. Il padre vero che la ha allevata è stato Seal e io con lui ho un buon rapporto. Con lei non ho il rapporto ‘giorno per giorno’ che ho con Falco, questo è logico. Ma non significa che la amo di meno”.

Briatore ha anche confidato che i suoi due figli si sentono ogni giorno, e si tengono sempre in contatto attraverso i social.