Elisabetta Gregoraci, cosa ci fa a Malindi con Flavio Briatore (e senza Giulio Fratini)

Fonte: IPA Elisabetta Gregoraci, giornata di shopping con Nathan: look total black e spacco vertiginoso

Una lunga tradizione che si ripete ogni anno in occasione delle feste natalizie. Elisabetta Gregoraci è volata a Malindi per trascorrere qualche giorno di relax in compagnia di suo figlio Nathan Falco e del suo ex marito Flavio Briatore, con il quale ha mantenuto un ottimo rapporto nonostante l’amore sia finito ormai da tempo. Splendida e fasciata da un abito bianco che le sta divinamente, la showgirl calabrese ha scelto di salutare questo 2022 lasciandosi coccolare dalle bellezze del Kenya.

Elisabetta Gregoraci da sola a Malindi

Le feste sono di certo il momento più adatto per trascorrere del tempo con la famiglia. Lo sa bene Elisabetta Gregoraci, che non perde occasione per stare con suo figlio, senza privarlo della presenza di suo padre con il quale ha un rapporto molto stretto. Per questo, come un anno fa, ha deciso di raggiungerli in Kenya dove solitamente rimane stabilmente fino ai primi giorni dell’anno nuovo.

I prossimi giorni saranno quindi quelli giusti per fare sfoggio dei suoi bikini più belli. Ha già iniziato con un costume verde dalle note leggermente animalier e che ha iniziato a mostrare nelle sue storie di Instagram. Non mancheranno aggiornamenti ma, quel che è certo, è che Elisabetta Gregoraci si trova al Billionaire Resort da sola e senza il suo compagno Giulio Fratini.

Il nuovo amore di Elisabetta Gregoraci

Ha cercato di tenerlo nascosto per alcuni mesi, ma non è riuscita a mantenere completamente segreta la sua vita privata. Elisabetta Gregoraci sta vivendo un nuovo capitolo della sua vita a fianco di Giulio Fratini, ex di Roberta Morise e ora al suo fianco da alcuni mesi. I due sono stati più volte pizzicati dai paparazzi, senza che mai ci sia stata una conferma da parte di nessuna delle due parti.

Lei, che spesso è ospite delle più seguite trasmissioni televisive, ha voluto sbilanciarsi pochissimo su questa novità che la riguarda, dicendosi però finalmente felice di avere qualcuno con cui condividere la sua vita. Nonostante la sua presenza costante sui social, si è sempre mostrata molto riservata. Soprattutto quando si tratta di proteggere suo figlio, che per lei rappresenta tutto.

Il rapporto con Flavio Briatore

Sono rimasti uniti per il bene del loro figlio ma anche perché nutrono ancora un forte sentimento l’uno per l’altra. L’amore è un lontano ricordo, ma Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore continuano a essere una famiglia. A chi sperava in un ritorno di fiamma hanno risposto in maniera chiara: non potrà mai esserci qualcosa di diverso da quello che stanno vivendo in questi anni che sono seguiti alla separazione.

Lei aveva già provato a voltare pagina prima di Giulio Fratini con Francesco Bettuzzi. I motivi della loro rottura non sono mai stati svelati, se non in un’intervista rilasciata al settimanale DiPiù e nella quale lui aveva parlato anche della sua esperienza al Grande Fratello Vip. Nella Casa di Cinecittà, poi, aveva stretto una bellissima e intensa amicizia con Pierpaolo Pretelli, oggi legato all’influencer – nonché ex vippona – Giulia Salemi. Dopo l’esperienza all’interno del programma, i due sembrano essersi allontanati definitivamente.