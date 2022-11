Elisabetta Gregoraci a “Verissimo”: la conferma (velata) della storia con Fratini

C’è un uomo nella vita di Elisabetta Gregoraci, anche se fatica ad ammetterlo ad alta voce: ospite nel salotto di Verissimo, la showgirl ha confermato la storia d’amore con Giulio Fratini. Silvia Toffanin non si è lasciata abbattere dall’iniziale reticenza della Gregoraci ad aprirsi sulla questione, riuscendo a strapparle la notizia, non senza difficoltà.

Verissimo, Elisabetta Gregoraci e la conferma della relazione con Giulio Fratini

“È un periodo molto felice della mia vita, sto molto bene”: così Elisabetta Gregoraci ha commentato questo momento della sua esistenza, che sta vivendo al fianco di un uomo che le ha fatto ritrovare il sorriso. Si tratta di Giulio Fratini, imprenditore e nome già conosciuto dal pubblico per le sue frequentazioni con Raffaella Fico e Roberta Morise.

La showgirl non ha voluto sbilanciarsi, tanto da non pronunciare neanche il nome del suo compagno, anche se la notizia della loro frequentazione è nota già da qualche mese: pare che i due si siano conosciuti a Forte dei Marmi la scorsa estate, e dopo un iniziale periodo di riservatezza hanno deciso di non nascondersi più. La coppia è stata paparazzata in più di un’occasione, tra passeggiate mano nella mano ed effusioni che lasciano poco spazio ai dubbi.

La conferma della sua love story con Fratini è arrivata, anche se in maniera (molto) velata: “Io quando mi vivo le cose sono un po’ scaramantica, ho sempre l’ansia che poi succeda qualcosa“, ha confessato la Gregoraci nel salotto di Verissimo. “Mi sto vivendo questa cosa molto serenamente, molto alla giornata, ma sono tanto felice! Incrociamo le dita…”, ha detto scherzando alla Toffanin.

Elisabetta Gregoraci, il forte senso di famiglia e il rapporto con Briatore

Non poteva mancare, durante l’intervista di Elisabetta Gregoraci, un riferimento al suo rapporto con Flavio Briatore. La conduttrice calabrese e l’imprenditore sono riusciti negli anni a mantenere rapporti sereni per il bene del figlio Nathan. Entrambi, con grande maturità, hanno coltivato il loro legame, che non potrà mai spezzarsi proprio per amore del loro ragazzo: “Nonostante abbiamo deciso di lasciarci dopo tredici anni, non abbiamo mai smesso di essere una famiglia: ci vogliamo molto bene, abbiamo rispetto l’uno per l’altra, stiamo tanto insieme perché comunque rimaniamo una mamma e un papà”.

Insieme hanno sempre cercato di non nascondere nulla a Nathan, spiegando che il loro amore era finito ma non la loro famiglia: “Non torneremo più insieme, è vero, anche se trascorriamo molto tempo tutti insieme”.

Glissando sulla sua nuova relazione, la Gregoraci ha ammesso: “Lui sa che per lui ci sono sempre: litighiamo anche, ma sa che può sempre contare su di me. Gli equilibri sono sempre molto difficili da mantenere: ci vuole molta testa e molta pazienza, però ci si può riuscire”.

Ed è proprio per il suo forte senso di famiglia che la showgirl ha voluto costruire un ponte tra Nathan e Leni, frutto della relazione tra Flavio Briatore e Heidi Klum: “Ho fatto in modo che si incontrassero in Sardegna ed è stato molto emozionante: oggi si cercano tantissimo, Nathan è felicissimo di avere una sorella”.