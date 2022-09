Elisabetta Gregoraci esce allo scoperto con Giulio Fratini (ma lei non si sbilancia)

Fonte: IPA Bikini Vip di agosto: da Ferragni a Gregoraci, chi ci ha convinto (e chi no)

Quelle che sembravano solo voci hanno finalmente trovato conferma: Elisabetta Gregoraci e l’imprenditore Giulio Fratini hanno una relazione e non hanno più nessuna intenzione di nascondersi. La bella showgirl si è infatti lasciata fotografare insieme al suo nuovo compagno durante la settimana della moda. Ormai non ci sono più segreti: è lui il misterioso uomo che nei mesi scorsi ha riempito la conduttrice di fiori, regali e messaggi d’amore, anche se da parte sua non è arrivata ancora alcuna conferma.

Elisabetta Gregoraci non si nasconde più: è amore con Giulio Fratini

Elisabetta Gregoraci non ha più intenzione di nascondersi. Dopo settimane di indiscrezioni e voci di corridoio, la conferma è arrivata proprio dai diretti interessati, che si sono lasciati fotografare senza alcuna remora durante la settimana della moda a Milano.

Il settimanale Chi, che già li aveva paparazzati in passato, è tornato a pubblicare delle foto che ritraggono la coppia. E mentre nel primo servizio avevano tentavano di sfuggire ai fotografi, negli ultimi scatti pubblicati dal magazine sorridono alla macchina fotografica. La Gregoraci e Fratini non hanno più voglia di fuggire davanti agli obiettivi, dando l’implicita conferma che la loro relazione procede a gonfie vele.

La showgirl e l’imprenditore sono stati infatti immortalati a Milano prima di giorno poi a tarda sera, l’uno accanto all’altra. Negli scatti diffusi dal giornale diretto da Alfonso Signorini, i due camminano sottobraccio sotto la pioggia, poi si fermano e l’imprenditore scatta delle foto a Elisabetta. Decisi a vivere il loro sentimento alla luce del sole, entrambi sorridono ai fotografi, senza alcun timore di nascondersi. “Tra una sfilata e l’altra lei va a cambiarsi a casa di lui, di cui ha le chiavi; poi arriva anche Fratini e dopo un po’ scendono insieme e raggiungono un’amica. La sera, però, sono di nuovo soli”, ha riportato il magazine.

Gregoraci e Fratini, i dettagli della loro relazione

Per tanto tempo Elisabetta Gregoraci si era professata single – soprattutto non per sua scelta – visto che non riusciva a trovare il partner ideale a causa del suo carattere forte: “Gli uomini si spaventano un po’. Sarà perché sono una donna indipendente, sono una molto tosta e bene organizzata”, aveva svelato a Grazia.

Evidentemente però c’è qualcuno che non si è lasciato intimorire dall’intraprendenza della conduttrice: Giulio Fratini sembra aver fatto breccia nel suo cuore, dopo tanti anni di solitudine (e flirt passeggeri). Le prima voci dell’arrivo di un uomo nella vita di Elisabetta Gregoraci erano arrivate da DiPiù: i due si sarebbero conosciuti a Forte dei Marmi, in occasione dell’inaugurazione di una nuova attività, e più volte erano stati avvistati in compagnia l’uno dell’altro.

A confermare quelli che sembravano semplici pettegolezzi era stato anche Flavio Briatore, ex marito della Gregoraci, che con un laconico “Non credo proprio” aveva escluso categoricamente una relazione tra i due. Poi il settimanale Chi aveva di nuovo colto nel segno, pubblicando la notizia: “Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini, ex di Raffaella Fico e Roberta Morise, continuano a frequentarsi in gran segreto. Gli ultimi rumors li segnalano insieme in Sicilia, in un resort di lusso“.

Adesso che i tempi sono maturi non hanno nessuna intenzione di nascondersi: la showgirl non si è ancora sbilanciata, senza confermare né smentire la notizia, ma potrebbe presto parlare di questo nuovo amore appena sbocciato.