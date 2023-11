I look, le foto e i dettagli della vacanza di Elisabetta Gregoraci in Vietnam: un viaggio da sogno alla scoperta delle tradizioni

Fonte: Ansa/IPA Elisabetta Gregoraci, 10 look audaci che solo lei può indossare

Una vacanza da sogno, quella di Elisabetta Gregoraci – in dolce compagnia, dal momento in cui il compagno Giulio Fratini è con lei – in Vietnam. Sul suo profilo Instagram, sta ovviamente aggiornando i suoi follower sulle esperienze e sulle attività, mostrando anche look mozzafiato. Ma non c’è alcun dubbio: è sempre stata una delle nostre fashion icon predilette.

Elisabetta Gregoraci, la vacanza in Vietnam: foto e dettagli

Per il secondo giorno della sua vacanza in Vietnam, Elisabetta Gregoraci ha condiviso alcuni scatti su Instagram: si trova proprio nel cuore del Delta del Mekong. Il post sul social si apre proprio con una foto di lei a bordo del sampan, che è una barca tradizionale. Contrariamente ai classici viaggi di lusso, la Gregoraci ha scelto di esplorare il Vietnam attraverso la sua cultura, le sue tradizioni, così come i cibi tipici.

“La sosta da una famiglia locale mi ha permesso di assistere alla produzione tradizionale di tofu“, ha scritto a corredo del post. Durante il primo giorno, invece, è stata a Saigon (Ho Chi Minh), dove è rimasta profondamente colpita dall’incontro tra tradizione e modernità del luogo. Natura, campi di riso, ma anche mercati: così la Gregoraci sta arricchendo il suo bagaglio esperienziale con una vacanza da sogno.

Ha persino avuto la possibilità di scoprire la grappa fatta con il cobra, ma ha preferito non assaggiarla. Rientrata da poco da Dubai – dove è andata insieme al figlio Nathan Falco Briatore dopo la scomparsa dell’amatissima nonna Elisabetta all’età di 102 anni – ora si sta godendo le luci e le meraviglie del Vietnam in dolce compagnia. Con Giulio Fratini, l’amore sta procedendo a gonfie vele.

I look di Elisabetta Gregoraci in vacanza

Questo è un periodo agrodolce per Elisabetta Gregoraci, che ha ritrovato l’amore da ormai qualche tempo al fianco di Fratini: il giovane imprenditore ha 12 anni meno di lei, e solamente dopo qualche mese di frequentazione abbiamo avuto la conferma della loro storia. Sono stati spesso in vacanza insieme, come a Parigi o a Capri, e ora si aggiunge un altro tassello, ovvero il Vietnam. In ogni posto, la showgirl ha sfoggiato sempre look all’altezza.

In valigia per il Vietnam ha optato per capi assolutamente comodi, semplici, ma anche qualche dress da sogno, come il tubino aderente verde o il minidress rosso. Ovviamente, per visitare al meglio il posto, ha optato per il cappello di paglia tradizionale: segno che la showgirl segue sì le tendenze, ma anche le tradizioni. Un altro grande classico? Bikini (o top bianco) e pantaloncino di jeans, look casual e super comodo.

Nelle ultime settimane si è anche ipotizzata una presunta crisi tra Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini, smentita proprio da quest’ultimo dopo la condivisione di alcune foto private e inedite. Al settimanale Chi, la showgirl ha raccontato com’è nata la loro storia. “Mi ha aiutato a scaricare le valigie. Poi mi ha scritto un bellissimo messaggio nella posta privata di Instagram che, però, si è perso fra i tanti che mi arrivano: non ero riuscita a leggerlo. Per fortuna, dopo due anni ci siamo rivisti. Era destino”.