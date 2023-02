Elisabetta Gregoraci a Parigi con Fratini: l’abito sparkle è il look di San Valentino

Fonte: IPA La showgirl Elisabetta Gregoraci

Sembra davvero procedere a gonfie vele la love story tra Elisabetta Gregoraci e l’imprenditore Giulio Fratini. I due, infatti, si sono concessi un romantico weekend pre-San Valentino nella città dell’amore: Parigi.

Tra una capatina alla meravigliosa reggia di Versailles e cene a lume di candela sulla Torre Eiffel, la Gregoraci è apparsa più innamorata e luminosa che mai; complice anche il mini-dress sparkle che ha sfoggiato proprio in una delle uscite serali con il compagno e che senza dubbio è il look vincente per una romantica serata a due di San Valentino.

Elisabetta Gregoraci: l’abito sparkle è il look di San Valentino tutto da copiare

Chissà se il romantico weekend parigino che Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini hanno trascorso insieme è stato il regalo di compleanno che l’imprenditore ha fatto alla compagna per i suoi quarantatré anni, festeggiati l’8 febbraio scorso con un party super glam a Montecarlo (dove Flavio Briatore era tra gli invitati).

Che sia stato un romantico regalo di compleanno o meno, resta il fatto che sui social la coppia è apparsa più affiatata che mai: tra passeggiate per la città dell’amore e cene a lume di candela sulla Torre Eiffel.

Oltre agli occhi brillanti d’emozione della Gregoraci, a colpire le fashioniste più attente è stato il look da sera sfoggiato dalla showgirl proprio per uno dei romantici tête-à-tête parigini con il compagno: un vestitino sparkle argentato dalla scollatura vertiginosa. Il mini-dress, arricciato su un fianco e dalle spalline prominenti e imbottite, richiama con forza la moda anni ’80 anche nello scintillante colore.

D’altronde spalline e vertiginose scollature a V sembrano essere tornate di gran moda, come ha dimostrato anche Chiara Ferragni nell’ultima serata del Festival di Sanremo 2023 dove ha indossato, tra gli altri, un fasciante abito nero Schiaparelli con queste caratteristiche.

Il luminosissimo vestitino anni ’80, la Gregoraci lo ha abbinato a stivali al ginocchio modello camperos e a un beauty look caratterizzato da capelli lisci e rigorosamente sciolti e trucco marrone scuro bello carico con labbra nude. Il total look, in tutta la sua brillantezza, è un perfetto spunto da copiare per una serata speciale a due, come ad esempio quella di San Valentino.

Elisabetta Gregoraci a Giulio Fratini innamorati a Parigi

Sono ormai diversi mesi che Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini si frequentano e, se all’inizio la coppia ha cercato di svelare il meno possibile, a oggi il loro amore è palese a tutti soprattutto dagli occhi di Elisabetta e dal suo sorriso che sembra aver ritrovato spensieratezza.

Il weekend d’amore francese è stata una piccola Luna di Miele per i due che avevano anche passato il Capodanno insieme a Dubai. Dal profilo social della showgirl sembra davvero che, tra arte e romanticismo, la coppia si sia goduti alla grande le giornate sotto il cielo di Parigi.

Benché sotto i riflettori del gossip da tempo, Elisabetta e Giulio sembrano comunque voler mantenere il giusto riserbo e hanno deciso di mostrarsi il meno possibile sui social fianco a fianco. D’altronde, come la stessa Elisabetta ha detto a Verissimo: “Quando vivo le cose sono un po’ scaramantica, ho sempre l’ansia che poi succeda qualcosa”.