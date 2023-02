Elisabetta Gregoraci: festa di compleanno con Flavio Briatore, il fidanzato resta a casa

Fonte: Ansa foto Elisabetta Gregoraci

L’8 febbraio Elisabetta Gregoraci ha compiuto 43 anni e ha festeggiato in grande stile, con uno sfarzoso party a Monte Carlo. Il tema della serata? La stessa Elisabetta, il cui nome e immagine sono stati replicati su torte, palloncini e dolcetti.

Accanto a lei, naturalmente, gli amici più stretti (e anche quelli alla lontana), il figlio Nathan Falco e, a sorpresa, l’ex marito Flavio Briatore. A mancare il fidanzato attuale della showgirl, Giulio Fratini, che si è visto solo sui social.

Il compleanno in rosa di Elisabetta Gregoraci

Lusso, pailettes e tanto, tanto rosa. L’ex moglie di uno degli imprenditori più ricchi d’Italia non si è fatta mancare proprio nulla e ha celebrato sé stessa e i suoi 43 anni con un party che gli invitati difficilmente potranno dimenticare. Karaoke (come al compleanno di Melissa Satta), balli sfrenati della festeggiata (come al party per i 30 anni di Valentina Ferragni) e numeri di magia (quest’ultimo, elemento inedito nel jet set).

Dalle tovaglie alle luci a led, fino al vestito indossato da Elisabetta Gregoraci (striminzito tubino decorato da rose sempre a un passo dalla caduta), tutto era rosa. Rosa e ricoperto dall’immagine della stessa Elisabetta, la cui foto compariva su biscotti, segnaposto e persino sui tovaglioli.

“Siamo rimasti una famiglia”: a organizzare la festa l’ex marito Flavio Briatore

Tra i numerosi invitati, immancabili gli amici di lunga data Alan Palmieri, Jonathan Kashanian, Enzo Miccio, Matilde Brandi e Fabiola Sciarrabbasi. Presente, naturalmente, anche la famiglia di Elisabetta Gregoraci: la sorella Marzia, che ha filmato e postato i momenti più salienti (e anche tutti gli altri) sui proprio profili social e il figlio dodicenne Nathan Falco.

Accanto a Nathan anche il papà Flavio Briatore, ex marito di Gregoraci attualmente in una storia con Barbara D’Urso. È stato proprio l’imprenditore ad organizzare il party di Montecarlo per celebrare la ex moglie, con cui è rimasto in ottimi rapporti. “Quando ci siamo lasciati abbiamo voluto continuare a essere una famiglia per il bene di nostro figlio” dichiarò tempo fa la showgirl. Atteggiamento più unico che raro stando all’andazzo dei più recenti divorzi vip, dalle frecciatine di Ilary Blasi contro Francesco Totti alla vendetta musicale di Shakira contro Gerard Piqué.

Al compleanno di Elisabetta Gregoraci mancava il fidanzato

Grande assente della serata il nuovo fidanzato di Elisabetta Gregoraci, Giulio Fratini. Non sembra ci sia temere aria di crisi, però. Fratini non ha dimenticato di fare gli auguri alla compagna e, sulle sue storie Instagram, le ha dedicato un “Buon compleanno” con tanto di cuoricino e dei teneri scatti della coppia.

Nulla di troppo appariscente, i due mantengono gran riserbo fin dall’inizio della relazione. L’ufficializzazione è arrivata infatti solo lo scorso gennaio quando, in vacanza negli Emirati Arabi, Gregoraci ha condiviso un video in cui, per la prima volta, compariva anche il compagno. Al dito della showgirl è da poco anche comparso un bell’anello, se sia o meno simbolo di un impegno ufficiale non è dato saperlo.

Dopo le precedenti relazioni vissute sotto i riflettori, sia Gregoraci che Fratini, che ha trascorsi sentimentali con le vip Raffaella Fico e Roberta Morise, hanno scelto di optare, stavolta, per un approccio più discreto. Nessuna intervista, nessuna dichiarazione, il loro amore è roba privata.