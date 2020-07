Perché è famoso Alan Palmieri, conduttore di Battiti Live

editato in: da

Se come conduttore in radio ha sempre avuto grande successo, non si può certo negare che è alla guida di Battiti Live che Alan Palmieri ha ottenuto notorietà a livello nazionale. Lo show itinerante che vede tantissimi artisti esibirsi nella splendida cornice della Puglia è infatti tra i suoi risultati più importanti.

Classe 1975, Alan Palmieri è nato in Svizzera, ma si è trasferito con la famiglia in Puglia quando era ancora piccolino. Qui ha trascorso tutta la sua infanzia e la sua giovinezza, e come è facile immaginare è in queste terre spettacolari che ha lasciato il suo cuore. Già da ragazzino sognava di diventare uno speaker radiofonico di successo, e ben presto ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per fare carriera. Così si è trasferito a Milano, dove ha fatto la sua gavetta a Radio 105 e, qualche anno dopo, a RTL 102.5.

La sua passione per la musica in generale, e più in particolare per quella dance ed elettronica, ha sicuramente contribuito a fare di lui un bravissimo conduttore radiofonico, apprezzato per le sue doti comunicative e per la sua approfondita conoscenza in ambito musicale. Tuttavia, il cuore ha delle ragioni che la mente non conosce: dopo anni di distanza da casa, Alan si è così trovato a dover – inutilmente – resistere al fascino caliente della sua amata Puglia.

Probabilmente, il richiamo della sua terra d’infanzia è legato alla nascita di suo figlio: sebbene sulla sua vita privata sia molto riservato, non è certo un segreto la sua storia d’amore con la moglie Caterina, alla quale è legata ormai da molto tempo, da cui ha avuto il suo primogenito. E così, decisosi a fare rientro a casa, il Alan Palmieri è approdato a Radionorba, di cui è oggi speaker e station manager.

Ed è proprio qui che Palmieri ha ottenuto un ruolo di primo piano: da alcuni anni è infatti alla conduzione di Battiti Live, l’importante show musicale che ogni estate anima la Puglia e le sue splendide piazze. Dopo essere stato al timone delle edizioni del 2018 e del 2019, Alan si è visto riconfermare alla guida della manifestazione itinerante anche per l’anno 2020, accanto alla bellissima Elisabetta Gregoraci e alla webstar Mariasole Pollio.