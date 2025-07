IPA Fedez

Per il secondo anno consecutivo Ilary Blasi e Alvin sono stati scelti per condurre la manifestazione canora più seguita dell’estate di Mediaset, Cornetto Battiti Live. Una trasmissione televisiva all’insegna della musica e del divertimento, in cui i due ironici conduttori riescono a esprimere al meglio il loro modo allegro di condurre.

Accompagnati anche da Nicolò De Devitiis, i due presentatori televisivi hanno interagito con i cantanti, ponendogli diverse domande sui loro prossimi progetti. Ma, tra tutti, Fedez non è sembrato per nulla entusiasta di rispondere alle curiosità di Ilary Blasi, rispondendole in un modo un po’ piccato.

Fedez taciturno a Cornetto Battiti Live

Il 7 luglio 2025 è cominciata una nuova edizione di Cornetto Battiti Live con la conduzione di Ilary Blasi e Alvin che hanno sostituito i precedenti conduttori dello show musicale, Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri. Ancora una volta si sono esibiti sull’ambito palco musicale i cantanti più seguiti del momento e quelli che hanno conquistato la vetta delle classifiche in questa calda estate.

Tra di loro non poteva mancare Fedez che ha conquistato il favore del pubblico con la sua Scelte Stupide, composta e cantata in coppia con Clara Soccini, con cui si vocifera che il rapper abbia cominciato anche una relazione amorosa, anche se i due hanno più volte smentito questa notizia.

La giovane cantante non era presente alla prima tappa della manifestazione canora e, quindi, Fedez ha cantato solo Battito e alcuni suoi successi del passato. Alla fine della sua esibizione, Ilary Blasi l’ha raggiunto velocemente sul palco, svelando di essere un po’ in ritardo per un particolare motivo: “Scusa mi sono intrattenuta, mi hanno detto che dovevi dire qualcosa. Avevi qualcosa da dire?”.

Il cantante, però, non è stato al gioco e ha risposto in modo un po’ scocciato: “Non ho mai nulla da dire”. Quando la conduttrice televisiva ha provato a chiedergli notizie sui suoi futuri progetti, nuovamente la replica di Fedez è stata poco articolata: “Non lo so”. Spinto nuovamente a parlare da Ilary Blasi: “Come non lo sai?”, il cantante ha poi svelato che dovrà affrontare presto due date al Forum, già sold out, e che in seguito usciranno dei suoi nuovi progetti.

Fedez, le rivelazioni sulla sua vita sentimentale

La vita sentimentale di Fedez è stata a lungo al centro delle cronache rosa nazionali e, soprattutto, durante il suo matrimonio con Chiara Ferragni, il suo lato più privato era continuamente oggetto di commenti e critiche. Di recente il cantante ha rilasciato delle nuove dichiarazioni su quel periodo, paragonandolo a una guerra: “Ho la repulsione sulla mia vita passata, in cui tutto era basato sulla percezione che avevano gli altri di me. Io non ho voglia di recitare il ruolo del ragazzo perfetto che ho recitato in passato”.

Ma il rapper ha detto la sua anche su ciò che è successo dopo il suo divorzio e sui tanti pettegolezzi che girano intorno al suo personaggio: “Quando escono i gossip su di me io ormai non provo più nulla, ma quando frequento persone che non sono abituate a questo sistema, mi rendo conto che questa roba ostacola le relazioni umane. Con Clara non era successo proprio nulla. Non stiamo insieme io e lei. La mia teoria è che è la prima paparazzata della storia sia stata fatta con l’intelligenza artificiale, perché è impossibile. Noi quella sera non ci siamo nemmeno avvicinati per salutarci. Quando succedono queste cose, rivivo i flashback del Vietnam del mio matrimonio”.