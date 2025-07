IPA Fedez a piedi nudi sul palco del Cornetto Battiti Live

I siparietti sul palco del Cornetto Battiti Live con protagonista Ilary Blasi e vari artisti continuano ad attirare l’attenzione del pubblico. Basti pensare a come ha fatto diventare rosso Rkomi, dandogli del sex symbol.

Ancora una volta, però, a far chiacchierare sui social è stato il faccia a faccia con Fedez. I toni sono stati ben differenti rispetto alle precedenti puntate. Tanta cordialità ma anche una curiosità che ha visto moltissimi porsi una singola domanda tra X e Instagram: perché Fedez è scalzo?

Battiti Live, perché Fedez a piedi nudi

Non è stata la prima esibizione di Fedez al Cornetto Battiti Live, anzi. Sul palco del gran concerto presentato da Ilary Blasi e Alvin, con la partecipazione di Nicolò De Devitiis, ha cantato sempre due brani nelle varie puntate. Il primo in coppia con Clara, dal titolo Scelte stupide. Il secondo è quello che ha portato in gara a Sanremo, dal titolo Battito.

Il caso curioso si è consumato durante la prima esibizione, al fianco di quella che per alcuni, per un breve periodo almeno, sarebbe stata la sua nuova compagna. Grande affinità come al solito, con una coreografia di sguardi e movimenti che, come al solito, hanno fatto impazzire i giovanissimi sotto il palco, e non solo.

Impossibile non notare il fatto che Fedez sia entrato in scena, inizialmente da solo (come al solito) a piedi nudi. Nulla che abbia inficiato la performance, sia chiaro, ma di certo sui social più di una persona si è posta la stessa domanda. Perché? Volendo dare una risposta secca: il sudore.

Ilary Blasi e Fedez: bei piedi

Fedez come Anna Oxa a Battiti Live? Non proprio. Il rapper ci ha tenuto a precisare rapidamente le proprie motivazioni. Non si tratta di qualcosa di organizzato. Di colpo si è ritrovato nella necessità di non indossare alcuna calzatura.

Ilary Blasi si è subito accorta della cosa e gli ha chiesto cosa fosse successo. Immediata la risposta di Clara, che si sarà divertita nel vivere questo siparietto dietro le quinte: “Ha sudato troppo nelle ciabatte”.

Mentre la padrona di casa confessa la sua invidia, considerando le temperature, Fedez ha spiegato di non avere una motivazione artistica ma decisamente pratica: “Nessuna connessione con la natura. Avevo dei sandali e mi scivolavano a causa del sudore”. Momento chiudo con il commento già virale di Ilary: “Hai fatto la pedicure? Hai dei bei piedi!”.

Fedez e il sudore

Non è la prima volta che Fedez parla del suo problema di sudorazione. In passato, quando ancora era al fianco di Chiara Ferragni, aveva spiegato di sudare particolarmente dalle mani. Una situazione che lo mette generalmente a disagio.

Per quanto riguarda invece il suo essere costantemente a petto nudo, di certo la sudorazione è una componente ma non quella principale. La realtà è che, essendo stato in sovrappeso da giovanissimo e avendo lavorato sodo per ottenere il suo attuale fisico, si mostra spesso per stare bene con sé e ricever approvazione.