IPA Ilary Blasi, risposta piccata a Fedez al Cornetto Battiti Live

Fedez non sembra entusiasta di ritrovarsi sul palco del Cornetto Battiti Live. Nelle prime due puntate del grande concerto itinerante ha dato questa impressione. Lo show va in onda registrato e, dunque, tutto ciò che vediamo è datato di alcune settimane.

Detto questo, sembra ci sia un non detto tra il cantante e la conduttrice Ilary Blasi. Un primo scontro c’era già stato nella puntata d’esordio e stavolta è stata l’ex “pupona” a sferrare un colpo.

Ilary risponde a Fedez

Nel corso della prima puntata del Cornetto Battiti Live, Fedez si è ritrovato da solo, in assenza di Clara. Ha dunque cantato un solo brano, Battito. Ha poi avuto un breve confronto con la padrona di casa.

Ilary Blasi è giunta sul palco un po’ in ritardo, perché certa del fatto che lui avrebbe dovuto lanciare un messaggio pubblicitario (date al Forum). Il rapper l’ha invece colta in contropiede e, un po’ scocciato, l’ha liquidata.

Le cose non sono andata particolarmente meglio in questa seconda tappa. È apparso in forma al fianco di Clara, stavolta presente. Hanno cantato Scelte stupide, esaltando i tantissimi presenti. Il feeling sul palco non manca, anche se in nessun caso si ha avuto la sensazione che stessero superando il limite della professionalità, al netto dei tanti rumor.

Ilary Blasi ha poi portato via la neo single Clara, così da lasciare il palco a Fedez per Battito. Dopo il gelo della volta scorsa, la conduttrice ha voluto fare un passo nella direzione dell’artista. Gli ha infatti detto che conosce quasi a memoria il brano, perché sua figlia vuole ascoltarla molto spesso. La risposta? Un timido sorriso un po’ infastidito, e non è ancora finita qui.

Tornata sul palco, Ilary gli ha fatto una singola domanda. Un momento di rito, utile soprattutto a colmare un vuoto televisivo, dando tempo dietro le quinte di orchestrare il tutto per l’esibizione successiva.

Gli ha così chiesto se avesse un brano preferito, tra i suoi tanti. Di certo quelli dedicati a Leone e Vittoria, spiega. Immediata la risposta piccata della Blasi: “Soltanto questo, sei contento ora?”. La risposta, se possibile, è stata ancora più gelida: “Allora io qui ho finito”.

Perché Fedez ha un cerotto sul naso

Ha dell’incredibile quanto accaduto tra Ilary Blasi e Fedez. Come detto, sembra proprio ci sia un non detto tra i due, del quale non siamo al corrente. Al tempo stesso, però, all’arrivo sul palco della conduttrice, porta a “rapire” Clara, sembrava regnare il sereno.

Lei lo ha ben guardato in viso e si è accorta di qualcosa di strano: “Ma che hai fatto al naso?”. Il rapper è risultato molto sorpreso, dal momento che online tutti sanno che quel particolare cerotto sul naso serve a dilatare le narici, permettendo di respirare meglio. Nessun intervento, dunque, soltanto un dilatatore magnetico, oggi sempre più usato, un po’ per utilità e tanto per moda.