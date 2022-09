Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini, vacanza segreta nel resort di lusso

Fonte: IPA Bikini Vip di agosto: da Ferragni a Gregoraci, chi ci ha convinto (e chi no)

Le voci sulla presunta relazione tra Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini, che già da tempo hanno riacceso i riflettori sulla vita sentimentale della showgirl, sembrerebbero aver trovato la prova della loro veridicità. Il settimanale Chi ha infatti parlato di una breve vacanza che si sarebbe svolta tra i due in un resort di lusso in Sicilia. Un viaggio in gran segreto (ma non troppo) e in dolce compagnia per l’ex gieffina che non ha proferito parola, fino ad ora, su questa situazione.

Gregoraci, la fuga d’amore in Sicilia

Le prime voci sulla presenza di un uomo nella vita di Elisabetta Gregoraci sono arrivate dal giornale DiPiù, secondo il quale la showgirl non sarebbe più libera come prima; per un po’ di tempo si è trattato di avvistamenti e ipotesi, tutti privi di un riscontro vero e proprio da parte dei diretti interessati. Ora, però, anche il settimanale di Alfonso Signorini è tornato a parlare e a far parlare della questione, e la verità sembra decisamente vicina.

“Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini, ex di Raffaella Fico e Roberta Morise, continuano a frequentarsi in gran segreto. Gli ultimi rumors li segnalano insieme in Sicilia, in un resort di lusso“, così ha dichiarato il settimanale Chi.

Un viaggio di pochi giorni, a quanto pare, perfetto per una fuga d’amore in cui si vuole evitare di dare troppo nell’occhio. Elisabetta Gregoraci è molto brava in questo, perché per quanto la sua vita non sia un segreto, rivela raramente i dettagli del suo privato. Mostra molto sui social, soprattutto da quando è entrata a far parte della casa del Grande Fratello Vip e il suo seguito è aumentato a dismisura, ma riesce sempre a dare la sensazione di non lanciare in pasto al pubblico ogni parte della sua vita.

Si mostra felice con suo figlio Nathan Falco, che ha recentemente accompagnato a scuola con un look meraviglioso per il suo primo giorno; si mostra con l’ex marito Flavio Briatore, con il quale ha mantenuto un bel rapporto grazie anche all’amore che li accomuna per il loro figlio; feste, amici e tanto amore di cui riesce a circondarsi, ma Elisabetta non ha intenzione di svelare quella parte di sé che, almeno per ora, tiene separata dai social.

Elisabetta Gregoraci, la verità su Giulio Fratini

Elisabetta Gregoraci aveva rilasciato alcune dichiarazioni sul motivo per il quale fosse ancora single e non riuscisse a trovare un partner dopo tanto tempo: “Gli uomini si spaventano un po’. Sarà perché sono una donna indipendente, sono una molto tosta e bene organizzata”, aveva svelato a Grazia.

Adesso, a quanto pare, qualcuno che non si sia lasciato intimorire dal suo carattere e dal suo modo di essere c’è e ha un nome e un cognome: Giulio Fratini. Nessuno dei due ha confermato le voci sulla presunta relazione, ma non c’è stata neanche alcuna smentita.

Sicuramente il tempo rivelerà molto, quindi non resta altro che aspettare un’altra fuga d’amore o, chissà, alcuni segnali sui social che potrebbero non lasciare più alcun dubbio sulla loro relazione.