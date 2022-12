Weekend romantico per Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini. Ma poi vola da Briatore

Fonte: ANSA Elisabetta Gregoraci, fine settimana d'amore con Giulio Fratini

È un periodo particolarmente felice quello che sta vivendo Elisabetta Gregoraci: la sua relazione con Giulio Fratini procede a gonfie vele, il lavoro è costellato di successi e lei si sta concedendo giorni di relax. Dopo un weekend romantico con il suo nuovo amore è volata da Flavio Briatore per trascorrere le giornate di festa con il figlio, l’ex compagno e il resto della famiglia.

Elisabetta Gregoraci, il fine settimana romantico con Giulio Fratini

Felici, sorridenti e molto complici: Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini hanno trascorso un romantico fine settimana sulla neve a Cortina D’Ampezzo come hanno dimostrato le foto che sono state pubblicate da Chi, il settimanale diretto da Alfonso Signorini. I due non erano i soli vip nella località montana, dove sono stati pizzicati dai paparazzi tenersi per mano, scattarsi foto con le cime innevate sullo sfondo e prendere la seggiovia. Insomma quei tipici gesti da coppia che testimoniano la voglia di stare insieme e di fermare i bei momenti.

Elisabetta e Giulio – a quanto pare – avrebbero iniziato a frequentarsi questa estate: prima sono iniziate a circolare voci su un possibile flirt tra i due, poi quelle di una breve vacanza insieme in un resort di lusso. E infine sono arrivate le conferme.

I due infatti si sono lasciati fotografare insieme durante la settimana della Moda di Milano, poi lei si è lasciata andare a una conferma velata durante una chiacchierata con Silvia Toffanin a Verissimo. In quella occasione la showgirl aveva affermato: “Io quando mi vivo le cose sono un po’ scaramantica, ho sempre l’ansia che poi succeda qualcosa. Mi sto vivendo questa cosa molto serenamente, molto alla giornata, ma sono tanto felice! Incrociamo le dita…”. Parole che – se unite agli ultimi scatti che li hanno impportalati insieme a Cortina – non nascondono tutta la felicità di Elisabetta.

Sia la sfera professionale sia quella privata procedono a gonfie vele e la showgirl, dopo il weekend romantico in montagna, è volata insieme al figlio e alla famiglia da Flavio Briatore.

Elisabetta Gregoraci, le vacanze con la famiglia e Flavio Briatore

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore non stanno più insieme da diversi anni ma hanno un rapporto molto bello e condividono l’amore per il figlio Nathan Falco: “Nonostante abbiamo deciso di lasciarci dopo tredici anni – aveva detto a Verissimo -, non abbiamo mai smesso di essere una famiglia: ci vogliamo molto bene, abbiamo rispetto l’uno per l’altra, stiamo tanto insieme perché comunque rimaniamo una mamma e un papà”.

E proprio in occasione delle feste lei, insieme al figlio e alla famiglia, è volata in Kenya a Malindi. Una tradizione ormai, dal momento che hanno fatto la stessa cosa anche lo scorso anno.

Giornate trascorse insieme tra splendidi bikini sulla spiaggia, sfoggiati insieme alla sorella Marzia, abiti sensuali e scatti simpatici in famiglia. Elisabetta ha mostrato le sue giornate di relax attraverso i social dove ha condiviso scatti e video. E, a quanto racconta, sarebbe pronta a tornare: tra le ultime storie, infatti, quella che la vede in una foto in cui sfoggia mini short e costume, tutto total white, in cui afferma che sono le ultime ore lì. Che sia pronta a tornare per salutare l’anno nuovo con Giulio Fratini?