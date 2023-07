Non c’è pace per Barbara D’Urso: l’ennesimo schiaffo dopo l’addio a Mediaset

Non c’è pace per Barbara D’Urso, è proprio il caso di dirlo. Si è abbondantemente parlato sui giornali del suo addio a Mediaset dopo tanti anni di onorata carriera su Canale 5. Un addio che certamente non era quel che immaginava, gestito dall’editore Pier Silvio Berlusconi in una maniera che non è piaciuta affatto alla conduttrice, che a sua volta ha deciso di togliersi qualche sassolino intervenendo in prima persona con un’intervista fiume a Repubblica. Adesso, a distanza di pochi giorni, la D’Urso è tornata a parlare ma stavolta tramite un comunicato diffuso sul suo profilo Instagram a proposito di una vicenda che le ha lasciato l’amaro in bocca. L’ennesimo schiaffo che avrà certamente delle conseguenze dal punto di vista legale.

Barbara D’Urso furiosa su Instagram, il suo sfogo

La storica conduttrice di Pomeriggio Cinque non è mai stata tipo da interviste o comunicati plateali, ma stavolta il caso è diverso. Non è bastata l’amara vicenda dell’addio a Mediaset, che ha visto un botta e risposta a distanza tra Barbara D’Urso e l’editore Pier Silvio Berlusconi. Carmelita, come affettuosamente la chiamano i suoi fan di vecchia data, ha avuto bisogno di fare nuovamente chiarezza condividendo un comunicato mediante le sue storie di Instagram in cui è a dir poco furiosa.

“Amiche mie e amici miei, avevo deciso di tacere e continuerò a farlo fino al momento opportuno – così esordisce nel post -. Ma ora mi vedo purtroppo costretta a fare una precisazione”. Dopodiché la conduttrice spiega per filo e per segno a cosa si riferiscono le sue parole: “Irragionevolmente, alcuni siti e non solo pubblicano da giorni una mia foto PRIVATA, dando a questa foto un senso causale al comportamento lesivo nei miei confronti da parte dell’azienda per la quale lavoro”.

La foto privata diventata virale

Barbara D’Urso prosegue il suo racconto, specificando qual è la foto della discordia che sta girando da giorni sul web. Si tratta, infatti, di un “frame estratto da un telegiornale nel quale io, in chiesa, ho le mani giunte durante l’ostensione del calice“, che non è difficile immaginare – sebbene la conduttrice non lo precisi direttamente – sia un’immagine tratta dalla diretta dei funerali di Silvio Berlusconi, ai quali la D’Urso ha preso parte come tutti gli altri volti storici di Mediaset.

Non che sia estranea ai cosiddetti “meme” che circolano sul web – anzi, spesso e volentieri è stata protagonista di vignette o immagini satiriche, non sempre divertenti -, ma c’è qualcosa che l’ha colpita nel profondo e non le si può dare torto. Perché il famigerato “frame” di cui sopra non solo è stato accostato impropriamente a una foto privata, scattata alla festa di compleanno dell’amica giornalista Annalisa Venezia e che la ritrae nella medesima posa – “Un gesto che sento mio, che mi rappresenta, essendo io credente“, spiega – ma anche all’allontanamento dall’azienda che faceva capo proprio al Cavaliere. Qualcuno ha pensato di trovare un nesso causale tra le cose.

Barbara D’Urso pronta alle vie legali

“Era un modo per prendere in giro solo e soltanto me stessa, ovviamente senza intenti denigratori e offensivi verso un funerale, anche in nome della mia fede”, continua la D’Urso nel suo lungo sfogo a mezzo social specificando ancora una volta che non solo lo scatto fosse “privato” ma del tutto decontestualizzato, “mai autorizzato” e “fatto col telefono di un amico”.

“È fortemente ingannevole pensare che io stia dissacrando la memoria di una persona scomparsa e i suoi funerali, portando addirittura la gente a credere che la volontà di lasciarmi a casa senza preavviso sia collegata a questo episodio, che risulta essere completamente sconnesso”. Per tale ragione e poiché “Lo strumentale accostamento tra la foto pubblica che mi ritrae in occasione di una funzione religiosa in atteggiamento di preghiera e quella che mi ritrae in situazione privata, è lesiva del mio onore e reputazione“, la conduttrice ha annunciato di essere pronta a ricorrere alle vie legali nelle opportune sedi.