Cesara Buonamici in lutto, è morta la mamma Rosa

Cesara Buonamici ha perso la sua cara mamma Rosa, morta all’età di 94 anni. La giornalista, sempre molto riservata per quanto concerne la propria vita privata, non ha rilasciato alcuna dichiarazione in merito. È stato il suo direttore, Clemente Mimun, a esporsi per primo condividendo su X (ex Twitter) due meravigliosi scatti, uno dei quali ritrae la Buonamici insieme alla sua mamma, felici e sorridenti. “Un abbraccio forte a Cesara”, ha scritto Mimun.

Cesara Buonamici, addio alla mamma Rosa

A confermare quanto condiviso dal direttore del TG5 Clemente Mimun anche il giornalista del Messaggero Massimo Galanto. Com’è comprensibile, la Buonamici ha preferito chiudersi nel silenzio, almeno per il momento. Lei e mamma Rosa avevano un rapporto speciale e fino all’ultimo sono state legatissime.

I telespettatori del GF Vip, dove è stata arruolata nelle vesti di opinionista da Alfonso Signorini, ricorderanno certamente quando lo scorso marzo alla domanda del conduttore su come avesse trascorso il weekend, la giornalista aveva risposto: “Benone, sono andata da mia mamma, a Fiesole. Me la sono coccolata perché è molto anziana”.

Il rapporto speciale con la madre

Il celebre mezzobusto del TG5 non è mai stata tipo da racconti troppo intimi e privati, ma per la sua mamma ha fatto qualche eccezione. Intervistata da Silvia Toffanin, ad esempio, ne aveva parlato delineando il ritratto di una donna forte e risoluta, molto attenta ai figli (la Buonamici ha anche un fratello di nome Cesare).

“È una roccia, con quell’aria ancora un po’ birichina. È molto spiritosa, fa delle gran battute, anche belle secche. È un comandante nato, ha sempre tenuto d’occhio me e mio fratello. Siamo cresciuti mangiando pane e olio, le cose dell’orto, ha sempre avuto una grande attenzione all’alimentazione”, aveva raccontato in quell’occasione. Elegante e sempre in ordine, la signora Rosa non aveva mai smesso di “tirarle le orecchie”, anche da adulta: “Ha sempre il polso della situazione, ha una tempra straordinaria. In televisione mi rimprovera se sono pettinata male o non vestite come lei pensa. Ha sempre qualcosa da dire”, aveva aggiunto nell’intervista.

La signora Rosa era anche molto religiosa e, finché la salute glielo ha consentito, si è prodigata per aiutare gli ultimi. In particolare era legata alla Santa Casa di Loreto, dove per anni è andata ad assistere i malati, luogo in cui proprio qualche anno fa era tornata con la figlia Cesara. Talmente era forte l’influenza della mamma e la forza della sua fede che, per qualche tempo, la Buonamici aveva pensato persino di farsi suora, idea accantonata definitivamente a vent’anni quando – ancora studentessa – aveva fatto di nascosto il suo primo provino per la televisione. Mamma Rosa non era molto d’accordo ma nel tempo è diventata la sua fan numero uno.