A casa di Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione: semplice, moderna e accogliente

editato in: da

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione sono una delle coppie più belle tra quelle nate nel salotto di Uomini & Donne. I due, divenuti da pochi mesi genitori del piccolo Domenico, detto Dodo, vivono in una bellissima casa a Capodrise, Comune della provincia di Caserta.

La dimora della coppia Perrotta – Tartaglione è caratterizzata da un’estetica semplice e moderna. Le pareti del soggiorno della casa dei due influencer sono di una cromia neutra. Per smorzare l’effetto di questa scelta estetica, i due hanno scelto di impreziosire l’insieme con uno specchio, accessorio versatile che ha sempre il suo fascino, volutamente non appeso al muro.

Il carattere generale dell’ambiente è contemporaneo. Nonostante questo, si può notare la presenza di un orologio in stile classico. Un’altra caratteristica particolare della casa di Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione è il contrasto tra il pavimento modernissimo e le travi a vista.

Non c’è che dire: la magione della coppia – che ha deciso di rimandare le nozze per via della gravidanza – è davvero molto bella! Rimanendo sempre nell’ambiente living, possiamo vedere un divano in pelle, davanti al quale è stata posizionata una parete attrezzata, elemento d’arredo funzionale ed esteticamente molto gradevole. Sempre davanti al divano è presente un tavolino caratterizzato da linee pulite ed essenziali.

A casa di Rosa Perrotta e del suo compagno Pietro Tartaglione non mancano le mensole, sulle quali sono state sistemate diverse cornici con foto che documentano la loro storia d’amore, iniziata alla corte di Maria De Filippi quando lei, laureata in Management Strategico con 110 e lode all’Università di Salerno, faceva la tronista.

Tornando alla loro casa ricordiamo che nello stesso ambiente del living è presente anche l’angolo cottura. La cucina è in stile moderno, scelta perfetta anche per il contrasto con le già ricordate travi a vista del soffitto.

Passando alla camera da letto, si può notare la ripresa del medesimo mood cromatico scelto per il resto della casa, dove trovano spazio toni tra il chiaro e il neutro. Una peculiarità interessante è la finestra priva di tende, una scelta molto comune nelle case dei più giovani. Proseguendo con la scoperta dei dettagli di casa Perrotta – Tartaglione diamo una veloce occhiata alla biancheria da bagno, dove domina la scelta del colore bianco.