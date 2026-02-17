Campionessa di sci, ma anche influencer milionaria e top model: la cinese Eileen Gu è l’atleta più glamour delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026

Tutti gli atleti delle Olimpiadi sono eroi: donne e uomini in grado di compiere imprese impossibili ai più, capaci di superare ogni limite e raggiungere traguardi sempre più ardui. Sono tutti eroi, ma alcuni più di altri sembrano protagonisti di un film. Tra le atlete più affascinanti dei Giochi invernali di Milano Cortina 2026 c’è sicuramente Eileen Gu. Cinese e statunitense, sciatrice plurimedagliata ma anche influencer da sponsor milionari nonché top model.

Eileen Gu, campionessa dalla doppia bandiera

Eileen Gu, 23 anni, è nata nel 2003 a San Francisco, da padre statunitense e madre cinese. Cresciuta in California, dove ha ricevuto la miglior educazione possibile – è laureata alla prestigiosa università di Standford – si avvicina allo sci fin da bambina e, nel 2018, a soli 14 anni partecipa ai Campionati mondiali juniores di freestyle in Nuova Zelanda sotto l’egida della bandiera a stelle e strisce.

L’anno dopo, a 15 anni, Gu ottiene la cittadinanza cinese. Riconoscimento legale che arriva dopo lunghe estati trascorse a Pechino e un mandarino parlato più che fluentemente. La giovane stella della neve decide così di competere per la Repubblica Popolare Cinese. La sua scelta fa scalpore, tra orgoglio asiatico e delusione nordamericana. Ancora bambina, Eileen diventa il punto in comune tra due potenze avversarie: il suo agire assume una risonanza geopolitica, cui lei preferisce non dar peso: “È triste che alcune persone si concentrino più sulla mia nazionalità sportiva che sulle mie prestazioni”.

Poker di medaglie alle Olimpiadi invernali

Eileen Gu è una delle stelle più luminose dello sci freestyle mondiale. L’unica atleta al mondo ad aver vinto tre medaglie in tre discipline diverse alle stesse Olimpiadi. Accadde ai Giochi di Pechino 2022 quando, 18enne esordiente, ottenne la medaglia d’oro nelle discipline big air e halfpipe e, a pochi giorni di distanza, l’argento nello slopestyle.

L’impresa da record potrebbe ripetersi alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Anche qui, Gu gareggia in tre diverse categorie. Nella categoria dello slopestyle ha già vinto un argento. Nella giornata di martedì 17 febbraio, sotto una nevicata da paura, si è aggiudicata il secondo gradino del podio anche nella finale del big air e si attende ancora la gara in halfpipe.

Influencer e modella milionaria

Di fronte a tali risultati, non stupisce sapere che Eileen Gu è la quarta atleta più pagata al mondo, dopo le tenniste Iga Swiatek, Aryna Sabalenka e Coco Gauff. Gli introiti, che si stimano a circa 23 milioni di dollari, provengono per lo più da sponsor d’eccezione tra cui Louis Vuitton. Rappresentata dalla IMG Models – la stessa agenzia di Kate Moss e Bella Hadid – Gu ha persino sfilato per il brand francese. L’atleta top model si è anche meritata uno dei riconoscimenti più alti per una modella: la copertina di Vogue. Sull’edizione Hong Kong del magazine ci è finita per ben 3 volte.

Piace all’alta moda e piace ai social. La terza carriera di Gu è quella da influencer, anche questa praticata ad altissimi livelli. Su Instagram questa giovane donna dai mille talenti conta più di 2 milioni di follower, che non potranno che aumentare dopo il successo alle Olimpiadi italiane.