Temptation Island: Antonella Elia scioccata scoppia in lacrime

La quarta puntata di Temptation Island, in onda giovedì 23 luglio 2020, promette scintille e colpi di scena. Almeno a giudicare da due video postati in anteprima sul profilo Instagram della trasmissione che mostrano sia Lorenzo, partner di Manila Nazzaro, che Antonella Elia sotto shock.

Il primo, seduto tra i compagni di avventura si lascia andare a un gesto di stizza, per poi commentare “Vado fuori di capoccia, mamma mia”. Antonella invece, alla quale Filippo Bisciglia mostra un filmato, si vede prima restare senza parole, per poi dire “Ma cosa sta facendo? Non ci credo..Oddio!!” . E alla fine farsi consolare, in lacrime, tra le braccia delle compagne.

Dopo l’uscita di Alessandro e Sofia, che hanno scelto di andarsene insieme e quella tanto discussa di Andrea “Ciavy” e Valeria, che hanno messo fine alla loro relazione, questa sera potrebbe accadere qualche colpo di scena più o meno atteso…