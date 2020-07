Temptation, confronto di fuoco tra Valeria e Ciavy. E Bisciglia interviene

editato in: da

Siamo arrivati al giro di boa, con questa speciale edizione di Temptation Island: la terza puntata, come promesso, ci regala sorprese davvero incredibili. Filippo Bisciglia, al timone ancora una volta dello show di Canale 5, si trova nuovamente alle prese con le vicende sentimentali delle coppie che hanno deciso di mettere alla prova il loro amore.

L’appuntamento ha visto come primi protagonisti Ciavy e Valeria. Sono approdati sull’isola delle tentazioni per volere della ragazza, che dopo quattro anni di relazione vorrebbe andare a convivere con il fidanzato, nella speranza che lui decida finalmente di prendersi le sue responsabilità. E nel giro di pochi giorni, entrambi si sono lasciati andare: Ciavy si è tuffato subito in balli sfrenati con le tentatrici, mentre Valeria – dopo essersi arrabbiata per il comportamento del ragazzo – ha iniziato ad avvicinarsi ad Alessandro.

Con il passare del tempo, la coppia è entrata in crisi. I numerosi video che Filippo Bisciglia ha proposto a Ciavy nel corso della permanenza a Temptation Island hanno suscitato molti dubbi nel fidanzato, fin quando quest’ultimo non ha deciso di chiedere il falò di confronto anticipato. Valeria ha accettato di parlare con il suo ragazzo, arrivando all’incontro con le idee ben chiare: corteggiata dal single Alessandro, ha infatti capito di non voler più tornare alla vita precedente.

Il confronto è stato molto acceso, con Ciavy che cercava in tutti i modi di sovrastare la voce della sua fidanzata. Filippo è dovuto intervenire più volte per permettere a Valeria di raccontare la sua esperienza, ma non ha avuto grande successo. Alla fine, comunque, la ragazza ha preso la sua decisione e ha dichiarato di voler uscire da Temptation senza il suo compagno. Si conclude così il loro viaggio nei sentimenti, in maniera un po’ brusca e senza un vero chiarimento.

Proseguono invece le avventure sentimentali di Antonella Elia e Pietro Delle Piane, seppure tra alti e bassi. In questi giorni, la showgirl ha avuto modo di raccontarsi con il cuore in mano, parlando della sua infanzia e delle drammatiche perdite che hanno costellato i primi anni della sua vita. Per questo, forse, oggi non riesce a legarsi ad un uomo, temendo di poter essere abbandonata. La Elia, durante il suo percorso a Temptation Island, ha cercato di suscitare una reazione nel suo fidanzato. E finalmente c’è riuscita, tanto che Pietro ha deciso di uscire a cena con la single Marialuisa.

Ciò che Antonella ascolta, durante il discorso tra Pietro e la tentatrice, le provoca una grande delusione. Il suo compagno ha infatti confessato di considerarla un po’ arida ed egoista, perché è stata per molto tempo da sola e non ha avuto figli. Queste parole sembrano aver ferito la showgirl, che sta avendo molti dubbi sulla sua relazione.