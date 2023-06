Maria De Filippi, per la truffa a suo nome interviene Raffaella Mennoia

Una foto col volto di Maria De Filippi, unita alla promessa di un guadagno in denaro, ha richiesto l’immediato intervento di Raffaella Mennoia. Il suo braccio destro, da anni in forze alla redazione di Fascino, ha infatti tenuto a precisare che si trattava di una truffa. Non difficile da scoprire, certo, ma era comunque doveroso che si agisse perché nessuno cadesse nel tranello. L’avvertimento è comparso nelle sue stories, nelle quali è stata condivisa anche la foto originale che riporta un’immagine della conduttrice di Canale5 insieme a un elenco di compensi promessi per l’accesso ai suoi programmi.

Truffa a nome Maria De Filippi, le parole di Raffaella Mennoia

“Maria De Filippi ha ufficialmente aperto l’accesso a un programma in cui ogni italiano può guadagnare 230-480 euro”, si legge nella locandina che è circolata sui social. Chiaramente, come abbiamo anticipato, si tratta di una truffa. A specificarlo è stata anche Raffaella Mennoia, intervenuta immediatamente su Instagram per mettere un freno a questa notizia completamente infondata.

“Ovviamente è una truffa, fate attenzione grazie”, ha scritto l’autrice, in queste settimane impegnata con la messa in onda di Temptation Island. Il programma è infatti tornato in tv dopo un anno di stop e con la guida di Filippo Bisciglia, ormai figura imprescindibile del reality che si è confermato campione d’ascolti. Raffaella Mennoia è proprio una della menti dello show, che contribuisce al successo di uno spettacolo attesissimo dal pubblico di Canale5 e da quello dei social, che è solito seguirlo con grande interesse.

Le prime vacanze di Maria De Filippi senza Maurizio Costanzo

Raffaella Mennoia non è solo una validissima compagna di lavoro, un braccio destro di cui Maria De Filippi non può proprio fare a meno. È infatti stata al suo fianco nei giorni più difficili per lei, quelli che sono seguiti alla morte di Maurizio Costanzo. Non l’ha mai lasciata, posando il suo sguardo su di lei in ogni momento. E, durante i funerali alla Chiesa degli artisti in Piazza del Popolo a Roma, l’ha accompagnata sedendosi sulla panca in prima fila con la famiglia.

Dalla scomparsa del giornalista romano sono passati alcuni mesi e la conduttrice di Canale5 si è concessa la prima vacanza dopo il grande dolore che l’ha travolta. E proprio in compagnia di Raffaella Mennoia. Le due, dopo essere volate in Sardegna per definire il debutto di Temptation Island, hanno trascorso qualche giorno di relax nella villa di Ansedonia. Con loro c’era un amico davvero speciale: il bull terrier Saki, che in vacanza ha fatto il pieno di coccole.

L’amico a quattro zampe di Raffaella Mennoia è stato una grande consolazione dopo il lutto. È stato infatti spesso presente negli studi ma anche nel dietro le quinte di Uomini e Donne, dove Maria De Filippi non manca di riempirlo di coccole e di farlo divertire con i suoi giochi preferiti. Col tempo, è diventato la mascotte del programma ed è noto al foltissimo pubblico del dating show di Canale5. E, per le prime vacanze in relax, non potevano che riunirsi e trascorrere insieme le lunghissime giornate estive.