Il legame tra Raffaella Mennoia e Maria De Filippi: “Filo conduttore della mia vita”

Un legame speciale, costruito con le cose più importanti: fatto di affetto, di supporto, di collaborazione. È quello che c’è tra Raffaella Mennoia e Maria de Filippi, la due non solo lavorano insieme ma nutrono una sincera amicizia reciproca. Del resto c’era lei tra le persone accanto alla conduttrice nei giorni più dolorosi e difficili, quelli dell’addio al marito Maurizio Costanzo. Un rapporto che viene descritto alla perfezione dalla dedica profonda che, l’autrice di molti dei programmi Fascino, ha fatto per Maria De Filippi definendola: “Filo conduttore della mia vita“.

Raffaella Mennoia, il legame d’affetto con Maria De Filippi

Storica autrice di molti dei programmi targati fascino, Raffaella Mennoia è anche una grande amica di Maria De Filippi, come è emerso anche in occasione di uno dei momenti più duri e dolorosi per la conduttrice: quello dell’addio a Maurizio Costanzo. In quella occasione Raffaella, come molti altri amici, è stata al suo fianco.

Come si legge su Il Corriere della Sera ha spiegato: “Non ho ben capito cosa succedesse in quei giorni, nulla è stato deciso a priori, era semplicemente un assecondare gli eventi, tutto molto spontaneo. Non c’è stato alcun genere di ragionamento”, si legge. E poi ha aggiunto: “Oltre a me c’erano tante persone del nostro gruppo, ci siamo stretti tutti intorno a lei. Ci siamo messi a servizio di quello che stava succedendo, non come persone che lavorano lì ma come persone che provano un affetto. Se vuoi bene a una persona le stai vicino”.

E il bene che Raffaella prova per Maria è grande, come emerge dalla dedica speciale che accompagna il suo libro Cupido Spostati, pubblicato da Vallardi editore: “A Maria, filo conduttore della mia vita”.

A Il Corriere della Sera Raffaella ha spiegato: “Con Maria c’è un legame di amicizia da tanti anni, è la persona che, insieme ad Alberto Silvestri, mi ha insegnato tutto del mio lavoro. È una persona molto esigente ma che rispetta il lavoro degli altri. Da noi, in Fascino, c’è meritocrazia. Fai strada se lavori e ti impegni”.

Raffaella Mannoia, le parole dopo il funerale di Maurizio Costanzo

Accanto a Maria De Filippi c’era anche lei: Raffaella Mennoia. Sono stati i giorni difficili dell’addio a Maurizio Costanzo, marito della conduttrice, giornalista, autore e presentatore molto amato.

Sui suoi profili social Raffaella non aveva scritto nulla, non sul momento. Ma dopo aveva affidato alle storie Instagram un messaggio che mostrava le sue emozioni: “Ciao a tutti, vorrei ringraziare tutti per le parole di grande affetto di questi giorni – si poteva leggere -. Non scriverò nulla rispetto ai molti pensieri che si sono rincorsi. È stato scritto tutto e di tutto da tutti come doveva essere, ed è stato. Adesso viviamo. Grazie”.

Parole che dimostravano ancora una volta un grande sentimento di affetto verso la famiglia di Costanzo e un profondo sostegno nei loro riguardi. Del resto Raffaella e Maria si conoscono da tanti anni, più precisamente da quando Mannoia aveva fatto il suo esordio come postina nella trasmissione televisiva C’è posta per te. Da allora il tempo è passato e la loro amicizia è diventata sempre più bella, sincera e profonda.