Raffaella Mennoia e Maurizio Costanzo: il messaggio e il rapporto con la De Filippi

Fonte: IPA Funerali di Maurizio Costanzo, l’Italia della tv, e del popolo, per l’ultimo saluto

Raffaella Mennoia non ha lasciato nemmeno per un attimo Maria De Filippi, tenendole la mano anche durante i funerali di suo marito Maurizio Costanzo. Lei c’è stata sempre e c’è sempre. Sul suo profilo Instagram non ha scritto nulla sulla morte del grande giornalista, nonostante sia molto vicina alla famiglia. Ma a esequie concluse ha voluto esprimere il suo pensiero con un brevissimo messaggio nelle Storie.

Raffaella Mennoia e Maurizio Costanzo: il messaggio su Instagram

Raffaella Mennoia ha dunque scritto nelle Storie di Instagram un frase che esprime il profondo dolore per la perdita di Maurizio Costanzo ma è anche un invito a farsi coraggio e andare avanti malgrado il lutto. “Ciao a tutti, vorrei ringraziare tutti per le parole di grande affetto di questi giorni. Non scriverò nulla rispetto ai molti pensieri che si sono rincorsi. È stato scritto tutto e di tutto da tutti come doveva essere, ed è stato. adesso viviamo. Grazie“.

Un messaggio molto chiaro. Di ringraziamento per l’affetto che tutti ma proprio tutti hanno dimostrato a Maria De Filippi, a Gabriele e agli altri figli di Costanzo che hanno perso un marito e un padre. E un ringraziamento anche per i colleghi del giornalista, molti diventati famosi grazie a lui, e per la gente comune che ha perso un riferimento televisivo. Ma adesso è arrivato il momento di continuare a vivere. Certo il dolore non si esaurisce, ma bisogna andare avanti.

Può essere che questo invito includa una richiesta di ritorno alla normalità che comprende anche la rimessa in onda dei programmi della De Filippi, da Uomini e Donne ad Amici, sospesi per il lutto. E forse è anche un modo di proteggere la stessa presentatrice da eventuali critiche per il suo ritorno in tv. La moglie di Costanzo, anche in un momento così difficile, è stata additata e criticata per essersi prestata a dei selfie nella camera ardente. Ma in questi frangenti l’invito è di non giudicare ma di lasciare che ognuno viva il proprio dolore come crede.

Raffaella Mennoia e Maria De Filippi, la loro amicizia

Raffaella Mennoia e Maria De Filippi si conoscono nel 2010 quando la prima esordisce come postina nel programma C’è posta per te. Poi è passata a Uomini e Donne diventando una delle autrici e poi responsabile del programma. Tra Raffaella e Maria è nata una grande amicizia che fa al di là della collaborazione professionale. La De Filippi sostenne la Mennoia qualche anno fa quando ebbe un problema di salute e ora è l’autrice a stare vicino a Maria, come anche si è visto in questi giorni molto tristi.