“Uomini e Donne” e “Amici” sospesi: che fine fanno i programmi di Maria De Filippi

Fonte: IPA Maria De Filippi ai funerali di Maurizio Costanzo

L’ondata di affetto che ha travolto Maria De Filippi e la famiglia di Maurizio Costanzo non si è ancora placata. Com’era prevedibile, la scomparsa del celebre conduttore e giornalista romano ha sconvolto i palinsesti Mediaset, con ripetute cancellazioni di programmi come Amici, Uomini e Donne e C’è posta per te. Vediamo per quanto tempo sono sospesi e quando dovrebbero tornare in onda.

Per quanto sono sospesi i programmi di Maria De Filippi

I funerali di Maurizio Costanzo (GUARDA LE FOTO) si sono svolti, con una cerimonia sobria ma commovente, il 27 febbraio presso la Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo a Roma. Prevedibile il cambio di palinsesto, rivoluzionato già dalle prime ore successive alla sua scomparsa. Uomini e Donne non va in onda da venerdì 24 febbraio, giorno della scomparsa di Maurizio Costanzo, mentre il day time di Amici è stato mandato in onda regolarmente.

Le registrazioni di Uomini e Donne sono peraltro sospese per l’intera settimana fino al 5 marzo, con il programma che non viene trasmesso almeno fino al 6 marzo. Slitta quindi, inevitabilmente, l’attesissima scelta di Federico Nicotera, rimandata per forza di cose a data ancora da decidersi.

In questo scenario di fermo totale, dovrebbe saltare ancora anche C’è posta per te, previsto nella programmazione del sabato sera di Canale5, poiché sembra attualmente improbabile che Maria De Filippi possa tornare in video prima di una settimana. Il discorso cambia se parliamo del day time di Amici, nel quale la conduttrice non compare in favore – invece – delle lezioni seguite dai ragazzi e dalla loro vita in “casetta”.

Cosa succede al Serale di “Amici”

Una riflessione a parte merita invece il Serale di Amici, che sarebbe dovuto partire il 18 marzo in prima serata su Canale5. Non è certo, ma la prima puntata potrebbe slittare a nuova data, dato che la conduttrice si è dovuta assentare dal lavoro per il gravissimo lutto che l’ha colpita. Improbabile, invece, che possa essere sostituita da una delle colleghe di Rete.

I programmi di Maria De Filippi hanno infatti un’identità ben definita che non può prescindere dalla sua presenza. Resta comunque in sospeso la puntata dello speciale di Amici della domenica nella quale sono state assegnate le maglie per la fase finale del programma, che potrebbe essere recuperata nella settimana prevista per il ritorno in video della padrona di casa.

Cosa va in onda al posto di “Uomini e Donne” e “Amici”

Le scelte di Mediaset dovrebbero essere in linea con quello che è accaduto già a cominciare dal 24 febbraio. Al posto di Uomini e Donne e Amici, sono infatti in programma le repliche di Buongiorno Mamma, la messa in onda di alcuni tv movie e di puntate aggiuntive della soap di grande successo Terra Amara.

L’incognita C’è posta per te potrebbe essere comunque risolta presto. Non è infatti da escludersi la possibilità di un nuovo omaggio a Maurizio Costanzo, proprio com’è accaduto sabato 25 febbraio, con la messa in onda di uno dei suoi programmi di maggior successo o di una puntata speciale del Maurizio Costanzo Show, trasmesso su Canale5 fino al 25 novembre 2022 a conclusione della stagione numero 40.