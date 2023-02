“Uomini e Donne” anticipazioni: la scelta di Federico

Il percorso di Federico Nicotera a Uomini e Donne sta per giungere al termine. Un Trono decisamente travagliato, il suo, che ha portato le due corteggiatrici rimaste in studio – Alice e Carola – al limite della sopportazione. La scelta non dovrebbe comunque tardare ad arrivare, stando alle parole di Maria De Filippi, che ha annunciato la conclusione del viaggio a stretto giro di giorni.

La scelta di Federico Nicotera a Uomini e Donne

Due corteggiatrici e tutta l’incertezza degli ultimi giorni: la storia di Federico Nicotera a Uomini e Donne non è diversa da quella di tanti altri Tronisti. Alice e Carola sono le ragazze che più di tutte lo hanno colpito, ma entrambe non vedono l’ora che tutto finisca. A tranquillizzarle ci ha pensato Maria De Filippi, che ha anticipato la data della scelta: “Non vi preoccupate, Federico sceglierà settimana prossima credo”.

Il periodo esatto della messa in onda non è ancora certa, ma stando ai tempi di registrazione del programma, non dovrebbe andare per le lunghe. Sulla scelta della donna che potrebbe essere la sua compagna di vita, ci sono ancora molti dubbi. Si propende per il nome di Carola, viste le continue rassicurazioni di Federico anche durante gli ultimi balli, ma non si esclude il colpo di scena finale. Entrambe, hanno investito il loro tempo e i loro sentimenti: sarà un sì?

Quando sceglie Lavinia Mauro

Si allungano invece i tempi per la scelta di Lavinia Mauro, che non avrebbe ancora intenzione di interrompere il corteggiamento che sta ricevendo da Alessio Corvino e Alessio Campoli. Lei stessa ha dichiarato di voler aspettare ancora per conoscere meglio i due ragazzi, che è riuscita a tenere al suo fianco dopo un inizio decisamente difficile.

Per lei non ci sono quindi poltrone rosse al centro dello studio e petali rossi in vista, ma una volontà ben precisa che risponde alle sue esigenze. Potrebbe addirittura arrivare alla fine del programma, quindi a maggio, ma quello che succede a Uomini e Donne – si sa, non può essere prevedibile.

Chi è il nuovo Tronista

La fine del lungo viaggio di Federico Nicotera è confermata, inoltre, dall’annuncio del nuovo Tronista. Il video di presentazione è già presente sulla piattaforma di Fascino WittyTV e anticipa un nome non nuovo al pubblico di Canale5 ma molto amato. Stiamo parlando di Luca Daffrè, naufrago dell’edizione 2022 di Isola dei Famosi ed entrato nel cuore del pubblico nonostante sia sbarcato in corsa.

All’interno dello studio di Uomini e Donne proverà a trovare l’amore della sua vita, iniziando con lo storico appuntamento al buio che è ormai entrato nella tradizione del programma. A colpire di Daffrè, oltre alla bellezza indiscussa e allo sguardo magnetico, sono anche i modi gentili per i quali si è distinto all’interno del programma condotto da Ilary Blasi, nel quale è arrivato secondo alle spalle di Nicolas Vaporidis.

La sua calata all’interno dello studio non dovrebbe comunque essere lontana. E non è la sua prima volta. Classe 1995, di Trento, Luca Daffrè è stato infatti già protagonista del Trono Classico, come corteggiatore di Angela Nasti.