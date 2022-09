“Uomini e Donne”, chi sono i nuovi tronisti Federico D. e Federico N.

Fonte: IPA Uomini e donne: i nuovi tronisti

Dopo la presentazione delle due nuove troniste, Federica e Lavinia, Uomini e donne ha ufficializzato anche i due tronisti della nuova edizione: si chiamano entrambi Federico e vengono da Genova e Roma. Uno odontotecnico, l’altro ingegnere aeronautico, i loro video di presentazione sono stati pubblicati dai canali ufficiali del programma e hanno rivelato qualcosa in più della loro vita, del loro carattere e delle loro prospettive future: conosciamoli meglio.

Federico D. a Uomini e donne: età, famiglia, passioni e amore

Uomini e donne scalda i motori in vista dell’atteso ritorno in tv. Maria De Filippi ha selezionato il cast ufficiale e, proprio in questi giorni, hanno preso il via le registrazioni delle prime puntate, che vedremo su Canale 5 a partire da lunedì 19 settembre 2022. Intanto sono stati presentati i nuovi protagonisti di questa edizione, pronti a mettersi in gioco alla ricerca dell’amore. Alle nuove troniste Lavinia e Federica si aggiungono i due nuovi tronisti: Federico D. e Federico N., i cui video di presentazioni sono stati pubblicati dai canali ufficiali del programma.

Federico D. ha 25 anni, viene da Genova e svolge il mestiere di odontotecnico da ormai 5 anni, affiancato dal padre. “Lui nel suo settore è molto forte, ed è il mio capo supremo”, rivela parlando della figura paterna. Sulla madre invece confessa: “Posso considerarmi il cocco di mamma: mi vizia un po’, ho sempre il pranzo pronto, la cena pronta dopo gli allenamenti di pallanuoto. Un po’ mi vergogno che a 25 anni mi rifà ancora il letto, però la mamma è la mamma, quindi lo fa molto volentieri”. Si definisce una buona forchetta ed è appassionato di pallanuoto: “Ho vinto uno scudetto. Mi piace perché è uno sport dove condividi un sacco di cose con i tuoi compagni, che poi alla fine sono la tua seconda famiglia”.

Sul rapporto con le donne rivela: “Non mi reputo un ragazzo molto fortunato: quando mi innamoro divento quasi un sottone. Sono impacciato, si vede che mi piace una persona e do tutto”. A Uomini e donne il suo desiderio è trovare la ragazza giusta: “Spero di trovare una ragazza sincera, una persona che mi voglia per quello che sono e non per quello che ho o che faccio”.

Uomini e donne, Federico N. è il secondo tronista: tutto su di lui

Da Federico D. a Federico N., il secondo tronista scelto da Maria De Filippi ha 25 anni, viene da Roma ed è un ingegnere aeronautico: “È un lavoro di grandissima responsabilità. Ho dovuto studiare e lavorare fuori, svegliarmi in piena notte o andare a dormire a mattinata inoltrata. Però vedere un aereo che decolla dopo averci messo le mani è veramente una soddisfazione grandissima”.

Nel video di presentazione descrive anche la sua famiglia, il legame speciale con la madre e i fratelli e il rapporto assente con il padre: “La mia famiglia è composta da mia madre, mio fratello e le due sorelle più piccole. Mamma è stata il mio punto di riferimento fin da piccolo, è una forza della natura. Poi c’è mia sorella, abbiamo un rapporto magico. E poi c’è la piccola, la più coccolata, la stella di casa. Non ho nominato mio padre perché non ho un rapporto con lui e non ho avuto una figura in casa a cui fare riferimento. Ormai sono anni che non uso più la parola ‘papà’“.

Si definisce un ragazzo esigente, trasparente e diretto: “Sono un po’ fumantino, tendo un po’ a sbroccare, ma sono di base una persona buona, di cuore”. E spiega quale sia il suo prototipo ideale di ragazza: “Accanto a me voglio una donna forte, con la propria identità e che sappia cosa vuole nella vita. Che sappia starmi vicino ed essere presente per me ma che allo stesso tempo mi sfugga: deve essere fuoco, deve bruciare un po’ la cosa”. Entrambi i nuovi tronisti hanno le idee ben chiare e sono pronti a diventare i nuovi protagonisti di Uomini e donne.