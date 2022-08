“Uomini e Donne 2022”: data di inizio e orario. Cosa sappiamo

Fonte: Ufficio Stampa Fascino “Uomini e Donne”: chi è Soraia, la scelta di Luca

Se c’è una certezza per i telespettatori è tornare dalle vacanze estive e ritrovare le poltrone rosse e le “sedute” di Uomini e Donne, il dating show ideato e condotto da Maria De Filippi nel pomeriggio di Canale 5. Anche questo autunno gli Studi Elios di Roma si preparano a ospitare una nuova edizione del programma, tra volti storici e nuovi protagonisti pronti a regalarci nuove storie d’amore (e litigi, immancabili). Pronti, dunque, ai nastri di partenza: c’è già una data di inizio per il dating show e sembrano esserci importanti novità all’orizzonte anche per quanto riguarda il Trono Classico e Over.

Quando inizia “Uomini e Donne 2022”

È SuperGuidaTv a svelare la data di inizio di Uomini e Donne. Stando alle anticipazioni fornite dal sito, la prima puntata dovrebbe essere registrata a fine agosto 2022 (forse già il 24 del mese), come sempre accade nella formula del dating show. Maria De Filippi ogni anno segue un serrato ritmo di registrazioni settimanali, grazie alle quali spesso siamo in grado di avere qualche succosa anticipazione su ciò che vedremo in onda su Canale 5.

Dopo le prime registrazioni della nuova edizione e salvo eventuali cambiamenti dell’ultimo momento, la prima puntata di Uomini e Donne va in onda lunedì 19 settembre 2022 a partire dalle 14.45.

“Uomini e Donne 2022”, cosa sappiamo sulla prima puntata

Sebbene ormai la formula del dating show sia consolidata da un ventennio, Maria De Filippi di anno in anno riesce sempre ad aggiungere quel pizzico di novità in più che riesce a conquistare il pubblico al primo assaggio. Le nuove puntate di Uomini e Donne funzioneranno esattamente come quelle delle edizioni precedenti, ma non conosciamo con esattezza quali sorprese ci riserverà la padrona di casa.

Nessuna certezza, dunque, ma non mancano le ipotesi su ciò che prevede la prima puntata del dating show. È molto probabile che già nella prima registrazione vengano presentati ufficialmente i nuovi tronisti. Tre ragazzi o ragazze che, dopo la travagliata ed emozionante scelta di Luca Salatino (Soraia Allam), si preparano ad affrontare il famigerato percorso negli Studi Elios tra corteggiatori e corteggiatrici pronti a tutto pur di conquistarne il cuore e, come sempre, tra i commenti piccati di Tina Cipollari e Gianni Sperti, immancabili opinionisti del programma.

Da Ida Platano a Gemma Galgani, il Trono Over di “Uomini e Donne”

Sui giovani pronti ad animare il Trono Classico di Uomini e Donne non sono trapelati dettagli, mentre la musica cambia completamente quando si parla del Trono Over. Proprio a tal proposito emerge la prima novità del programma: se i primi tre tronisti del Trono Classico sono scelti, come sempre, dalla redazione, per il Trono Over è il parterre a decidere chi far sedere sulla poltrona rossa.

I due Troni ormai condividono lo studio – da quando la pandemia ha costretto Maria De Filippi e la Fascino ad ottimizzare le registrazioni delle puntate – ma Cavalieri e Dame hanno sempre una marcia in più. Insomma, sono quelli che – nonostante siano “gli adulti” della situazione – riescono a dirsele di santa ragione senza troppi scrupoli, tra scenate di gelosia e corteggiamenti spesso ai limiti dell’assurdo.

Come potrebbe non venire in mente la sempiterna Gemma Galgani? Ebbene, la Dama storica di Uomini e Donne (una presenza da record) nell’ultima edizione è stata un po’ messa in ombra a favore di altri protagonisti e vicende sentimentali. C’è chi dice che le sue scenette e i siparietti con Tina abbiano stufato il pubblico e che, proprio per questo, la sua presenza non è più così certa. Più che presenti, invece, la siciliana Ida Platano (che pare stia pian piano prendendo il posto di Gemma), il partenopeo Armando Incarnato e Gloria Nicoletti, la bella Dama dagli occhi azzurri che si è fatta notare per il suo aspetto ma soprattutto per il carattere (e sì, anche per la vicenda con Riccardo Guarnieri, ex di Ida).