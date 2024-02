Fonte: IPA Quanti anni ha Maria De Filippi

Sembra che Maria De Filippi stia in televisione da sempre. Autrice di programmi storici e longevi come Amici, Uomini e Donne e C’è posta per te, la conduttrice ha alle spalle una lunga carriera nel mondo dello spettacolo. Gli esordi sono infatti avvenuti più di tre decenni fa, quando De Filippi aveva poco più di trent’anni. Oggi, l’età di Maria supera i 60 anni.

L’età di Maria De Filippi

Maria De Filippi è nata il 5 dicembre 1961, alla fine di quest’anno compirà dunque 63 anni. Lo si sarebbe detto, oppure no, perché la moglie di Maurizio Costanzo, d’altronde, non è cambiata poi molto. Sempre schiva e pacata di fronte alla telecamera, si contraddistingue da sempre per uno stile di conduzione adulto e mai sopra le righe.

Ma a ben guardare i numerosi passi compiuti dal volto Mediaset nel corso dei decenni, si può ben scorgere una costante evoluzione. De Filippi, nel frattempo diventata anche madre di Gabriele, è diventata grande sullo schermo, pur restando sempre fedele allo spirito quieto e al tempo stesso ribelle dei primi tempi in tv.

Da sempre megafono delle generazioni più giovani

Se Maria De Filippi con la sua età inganna è perché, da sempre, si è circondata di giovanissimi. Così come oggi ad Amici – che un tempo si chiamò Saranno Famosi – anche il suo primo programma da conduttrice aveva come protagonisti gli adolescenti. Si chiama anch’esso Amici, ma era un talk show che offriva ai più giovani la possibilità di sfogarsi e raccontarsi tra coetanei.

Oggi, invece, Amici si è trasformato in una scuola televisiva, che ai giovani offre la possibilità di affinare il proprio talento e, se abbastanza fortunati, sfondare nel mondo dello spettacolo. Quella di Maria De Filippi è una vera e propria vocazione e la potente donna di spettacolo è ben lieta di dare supporto a chi se la merito. È perché ha creduto in loro, ad esempio, che Angelina Mango ha vinto Sanremo 2024 e Stefano De Martino è arrivato alla prima serata Rai.

Una vita a raccontare le storie degli altri

Dagli adolescenti alle donne. Dopo Amici, negli Anni ’90, Maria De Filippi fu autrice del primo esperimento di un talk show tutto al femminile: Eva contro Eva. In seguito, la conduttrice iniziò a porre l’attenzione sui problemi tra mogli e mariti, nella trasmissione Uomini e donne, nata nel 1996 e in onda ancora oggi, seppur con una veste tutta diversa, in forma di dating show volto a far trovare l’anima gemella a ragazzi e ragazze (oggi anche attempati) accomunati da una certa avvenenza e da uno stile non proprio elegante.

A gennaio 2000 arriva poi la trasmissione forse più famosa e amata tra quelle ideate da Maria De Filippi: C’è posta per te. Un format ad alto tasso di sentimenti, che ricorda un po’ il Carramba che sorpresa di Raffaella Carrà, dove la conduttrice si fa da portavoce per provare a ricostruire legami rotti col tempo. La mamma che ritrova il figlio perduto, il fidanzato che riconquista l’ex e via dicendo.

Nei programmi di Maria De Filippi ci sono italiani di ogni tipo, arrivati da ogni parte dello Stivale, con età diverse e storie lontane, ma tutti accomunati dal coraggio che serve per raccontare i fatti propri mentre milioni di persone stanno ad ascoltare dall’altra parte dello schermo.