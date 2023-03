Maria De Filippi coccola Saki, il video privato di Raffaella Mennoia

Fonte: Ansa Maria De Filippi

Sono settimane certamente difficili per Maria De Filippi. La conduttrice sta cercando di andare avanti dopo la scomparsa di suo marito Maurizio Costanzo, con grande fatica ma con l’aiuto degli amici che non la lasciano mai sola. Tra questi c’è sicuramente il suo braccio destro Raffaella Mennoia, al suo fianco in ogni momento e anche in quelli di pausa. Eccola quindi mentre coccola il suo cane Saki, facendolo giocare e coprendolo di teneri baci sul muso. Il video privato è diventato subito virale.

Maria De Filippi, tenerezze con Saki: il video

Saki non è di certo sconosciuto al pubblico di Uomini e Donne. L’amico a quattro zampe di Raffaella Mennoia è infatti spesso protagonista delle registrazioni del programma, che segue appollaiato sulla scalinata proprio ai piedi di Maria De Filippi. Sembra infatti che i due siano particolarmente affiatati e che trascorrano molto tempo insieme.

Il cane è amatissimo da tutta la produzione e, in particolare, dalla conduttrice. Nel video che Raffaella Mennoia ha condiviso sul suo Instagram ufficiale, la vediamo giocare con lui e coccolarlo. Immancabile il premio per essere stato tanto bravo nei giochi: un biscottino che Saki sgranocchia rumorosamente e tantissimi baci in segno di riconoscimento per il bel lavoro fatto. Tra i tanti commenti divertiti e ammirati, compare anche quello dell’amica Sabrina Ferilli, che non si è smentita con uno dei suoi Ahhhh namo bene!.

Maria De Filippi ha instaurato un legame bellissimo con lui e che è molto simile a quello che ha stabilito con i suoi 3 cani: Ugo, Filippa e Giovanni. Di loro, ha parlato spessissimo e talvolta si sono visti nelle sue trasmissioni. È infatti una grande amante degli animali e non rinuncia mai alla loro compagnia.

La vita dopo Maurizio Costanzo

Da quel 24 febbraio è trascorso poco più di un mese e Maria De Filippi sta cercando di andare avanti in ogni modo. Si è addirittura parlato di un possibile abbandono del lavoro, tema affrontato da Ezio Greggio nella lunga lettera affidata a Novella2ooo e nella quale le ha chiesto di non mollare, e di una vita difficilissima da affrontare senza Maurizio Costanzo al suo fianco.

È però tornata immediatamente a lavorare, ripartendo dalle registrazioni dello speciale di Amici, per poi rientrare anche a C’è posta per te e Uomini e Donne. Raffaella Mennoia è comunque sempre al suo fianco. Non è solo il suo braccio destro ma è anche una delle autrici storiche dei suoi programmi. Lei stessa l’ha definita come “il filo conduttore della sua vita”: le è stata vicina in ogni momento, alla camera ardente allestita in Campidoglio e durante la cerimonia funebre alla Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo, a Roma.

Come sua moglie, anche lui era un amante degli animali. Il suo amato gatto Filippo, un certosino dall’intelligenza acutissima, l’ha accompagnato fin nel suo ultimo viaggio. La sua foto è stata infatti posata sul feretro, in segno di vicinanza a quel padrone a cui teneva compagnia nelle tante ore trascorse in ufficio a studiare, scrivere e a realizzare i suoi progetti.