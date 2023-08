“Temptation Winter Edition”, la scelta di Maria De Filippi: punta tutto su di lui

Il viaggio nei sentimenti è una certezza per i palinsesti Mediaset. C’è ben poco da fare: tutti amano vedere gli amori in difficoltà. Forse perché, alla fine, sempre tutti sperano nella risoluzione, anche se non sempre l’amore è sufficiente a salvare una coppia. Ed è così che Temptation Winter Edition è la grande promessa di Mediaset. Dopo che nel 2022 Temptation Island non è andato in onda, al ritorno, nel 2023, ha conquistato tutti con uno share altissimo. Il merito? Anche di Filippo Bisciglia. E il conduttore della versione invernale, alla fine, non avrebbe potuto che essere proprio lui.

Temptation Winter Edition, la conduzione è affidata a Filippo Bisciglia

C’è un detto che suggerisce che le rivoluzioni non sempre sono favorevoli al vento del cambiamento. Perché se è vero che squadra che vince non si cambia, dall’altra parte ormai c’è da dire che Temptation è un format inevitabilmente legato al volto di Filippo Bisciglia. Probabilmente è per questo motivo che il programma di Maria De Filippi tornerà in inverno con al timone proprio Bisciglia.

A darne l’anticipazione è stato TvBlog, chiudendo così la partita delle conduttrici. Del resto, negli ultimi giorni si è molto discusso proprio di un pool di nomi forti, a dir poco: Maria De Filippi stessa, Silvia Toffanin, Lorella Cuccarini, Ilary Blasi e Raffaella Mennoia. Ma, alla fine, sembrerebbe aver “vinto” proprio il conduttore della versione estiva: Bisciglia. Una scelta doverosa, probabilmente, perché in molti sui social network hanno invocato a gran voce proprio il conduttore.

Temptation Winter Edition, le anticipazioni: cosa sappiamo?

Al momento non c’è ancora un titolo certo, in realtà: quello provvisorio è Temptation Winter Edition, ma dovremo attendere per avere qualche certezza. Anche per la location non si sa molto. “Non so se saranno sulla neve, è ancora tutto da decidere”, l’Ad di Mediaset aveva commentato così. Per la data, potrebbe invece andare in onda tra la fine del 2023 e gli inizi del 2024. Anche le indiscrezioni sono pochissime, ma qualche anticipazione ci è stata regalata.

A tal proposito, vale la pena di menzionare anche il commento del braccio destro di Maria De Filippi, ovvero Raffaella Mennoia. “È una bella proposta, ma ho ancora troppo caldo per pensare di mettere maglione e cappotto e ricominciare tutto daccapo. Però l’idea di andare al fresco in montagna in questo momento non sarebbe male”. Invece del classico resort luxury in Sardegna, dunque, potremmo volare in montagna. E naturalmente il luxury – ne siamo certe – non mancherà di certo.

C’è, però, un’anticipazione intrigante. Pare, infatti, che Temptation Winter Edition sia destinato a seguire l’esperimento del GF. Sulla base di quanto riportato da Fanpage, il cast potrebbe essere infatti misto. Non c’è ancora nessun dettaglio ufficiale, ma anche in Temptation le coppie potrebbero essere miste, come per il GF, formate da personaggi Vip e Nip. Questa alternanza, in effetti, non è nuova nel reality dei sentimenti, in quanto basta ricordare le edizioni condotte da Simona Ventura e Alessia Marcuzzi. Si preannuncia così una stagione scoppiettante per Mediaset, dopo l’operazione anti-trash voluta fortemente da Pier Silvio Berlusconi.