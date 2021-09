Maria De Filippi premiata ai Music Awards rivela: “Io, innamorata di Carlo Conti”

editato in: da

Anche Maria De Filippi è salita sul palco dei Seat Music Awards, la serata-evento attesissima che si è svolta giovedì 9 settembre nella splendida cornice dell’Arena di Verona. Premiata per il suo impegno televisivo, la conduttrice Mediaset ha voluto rivelare la sua predilezione per il collega Carlo Conti, suscitando in lui una notevole emozione.

Vanessa Incontrada e Conti hanno presentato questa edizione dei Seat Music Awards, trasmessa in diretta su Rai1. E ancora una volta si è rivelata un grandissimo successo: merito dell’accoppiata vincente, ma anche dei tantissimi ospiti che si sono susseguiti sul palco. Tra questi, anche Maria De Filippi. La conduttrice ha ricevuto un ambito premio per la sua longeva esperienza con Amici, il talent show che ha dato una svolta al panorama musicale italiano, permettendo a tantissimi giovani di affacciarvisi.

Ed è stata proprio in questa occasione che la De Filippi si è lasciata andare ad un divertente siparietto assieme a Carlo Conti, al quale è legata da una “rivalità” televisiva. La Incontrada ha cercato di metterli un pochino in imbarazzo, chiedendo proprio al suo collega se avrebbe mai potuto innamorarsi di Maria: “No, perché per me è una sorellina” – ha ammesso lui. Ma la stessa domanda posta alla conduttrice di Uomini e Donne ha avuto una replica ben diversa, che ha sorpreso tutti: “Innamorata di Carlo? Beh, che dire… lo sono sempre stata, lo sono ancora e lo sarò sempre”.

E no, nessuna gelosia da parte di suo marito: “Anche Maurizio lo era, lo è e lo sarà” – ha infatti aggiunto la De Filippi. Un amore diverso, certamente. Ma pur sempre un sentimento profondo che, esplicitato sul palco dei Music Awards, ha messo un po’ in imbarazzo Conti: “Sto diventando rosso, ma meno male che non si vede” – ha concluso lui, facendo una battuta sulla sua carnagione ben abbronzata.

Maria e Carlo sono legati da un bellissimo rapporto, sebbene siano da tanti anni impegnati su reti concorrenti. E hanno avuto modo di mostrare il loro incredibile feeling sul palco del Festival di Sanremo 2017, quando lui l’ha voluta al suo fianco per condurre uno degli eventi più importanti della musica italiana. Ripercorrendo proprio quei momenti, la De Filippi ha ammesso: “Ho fatto la valletta”. Ma Conti non ci sta, e ha voluto renderle il giusto merito: “Conduttrice” – l’ha subito corretta.