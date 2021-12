Arisa e Vito Coppola insieme su Instagram: il messaggio ai fan

Arisa, la nuova vita riparte da se stessa: “Voglio solo amare”

Arisa e Vito Coppola sono stati decisamente la coppia che ha fatto sognare gli spettatori di Ballando con le stelle sia sulla pista da ballo e sia nel privato. I due artisti tornano su Instagram per un dolce messaggio dedicato ai fan dopo la conquista del primo posto sul podio, e la sintonia sembra essere ancora tanta anche dopo la fine del programma.

Arisa e Vito Coppola, il messaggio ai fan

Dopo la grande vittoria di Ballando con le stelle, Arisa e il ballerino Vito Coppola hanno pubblicato entrambi un post su Instagram. Una foto di loro due sorridenti, con la coppa del primo posto tra le mani e un messaggio emozionante e dolce seguito dai tantissimi complimenti e dediche piene d’affetto dei fan.

È stata un’esperienza memorabile. La vittoria di Ballando con le stelle è stata la destinazione che ha definito un nuovo inizio

Queste le parole che hanno scritto i due trionfatori ancora pieni di entusiasmo e fierezza per il traguardo raggiunto e soprattutto per l’esperienza fatta insieme. Un’esperienza fatta di complicità, possiamo dire, ma anche di bravura, sensualità e tanto lavoro. “Ringraziamo tutte le persone che ci hanno supportato dall’inizio alla fine. Persone che hanno creduto in noi incondizionatamente. Il nostro rapporto e la nostra complicità è inspiegabile. Lo sappiamo solo noi” hanno continuato, poi, rivolgendosi ai follower che li hanno sostenuti ogni giorno per tutto il percorso.

Una coppia tanto amata, che ha fatto anche sognare tutte quelle persone che speravano che tra i due fosse scoppiata davvero la scintilla dopo il bacio scenico sulla pista da ballo e le foto in accappatoio pubblicate insieme. I due hanno sempre smentito una relazione, eppure tra Arisa e Vito Coppola sembra esserci qualcosa di più, probabilmente un sentimento che non per forza dev’essere inteso come relazione romantica, ma sicuramente è un rapporto fatto di grande affetto e complicità.

Arisa e Vito, le polemiche per la vittoria

Tanto amati quanto criticati. Arisa e Vito Coppola hanno portato a casa la vittoria e la coppa di Ballando con le stelle, ma come tutti i campioni che si rispettino anche loro hanno alcuni detrattori. Qualcuno, infatti, ritiene che i due non meritassero il primo posto e che i voti siano arrivati per la coppia in sé (e la presunta storia romantica) e non per la bravura nel ballo. Arisa e Vito, però, sembrano ignorare completamente le critiche e si godono questo momento di gioia da condividere con chi li ha sostenuti dall’inizio alla fine.