Fonte: IPA Alyona alyona & Jerry Heil rappresentano l'Ucraina all'Eurovision 2024

Alyona alyona & Jerry Heil rappresentano l’Ucraina all’Eurovision Song Contest 2024. Una coppia eccezionale di artiste che per la prima volta lavorano insieme per portare in alto la bandiera del proprio Paese con il brano Teresa & Maria, ispirato a due figure della cristianità, Maria di Nazareth e Madre Teresa di Calcutta. Le due artiste intendono celebrare la forza delle donne e la loro resilienza nell’affrontare le sfide della vita.

Alyona alyona & Jerry Heil, una coppia inedita all’Eurovision 2024

Le due artiste ucraine sono già note al mondo musicale, ma non avevano mai lavorato insieme fino ad ora. Alyona alyona – pseudonimo di Aliona Olehivna Savranenko – è una cantautrice che ha esordito nel 2019 con l’album Pushka al quale è seguita l’opera teatrale V khati MA. È considerata la più grande rappresentante del rap ucraino nonché una delle artiste più influenti della scena musicale del suo Paese.

Jerry Heil ha esordito come cantante su YouTube, pubblicando sul suo canale cover di artisti sia ucraini che internazionali. Il primo contratto discografico con la Vidlik Records le ha permesso di farsi conoscere dal grande pubblico nel suo Paese, ottenendo un grande successo con #Ochrana_otmjena che ha raggiunto la top ten in Ucraina. Da lì è iniziata la sua ascesa, con tanto di nomination per lo YUNa, il più importante riconoscimento musicale nazionale.

Sia alyona alyona che Jerry Heil hanno alle spalle diverse collaborazioni con i più grandi artisti ucraini, ma per la prima volta partecipano all’Eurovision Song Contest 2024 insieme, con un brano che è un inno alla forza femminile.

Di cosa parla il brano Teresa & Maria

Come loro stesse hanno spiegato, Teresa & Maria è una canzone a cui sono molto legate. Firmato da alyona alyona con Yana Shemaieva, ⁣Anton Chilibi e Ivan Klymenko, ha riscosso già un bel successo di pubblico in occasione del Vidbir Festival nel 2023. Ma con l’Eurovision Song Contest 2024 potrebbe arrivare la grande occasione.

Teresa & Maria ha un titolo evocativo, che si riferisce a due figure importanti della cristianità, Maria di Nazareth e madre di Gesù e Santa Madre Teresa di Calcutta. Due figure che travalicano i confini della religione, divenute simbolo di forza spirituale e che rappresentano anche la forza delle donne in senso più ampio. Il brano ha ricevuto qualche critica, specialmente in riferimento all’ambiguità della figura della Santa di Calcutta, ma le due artiste non hanno ceduto di un passo.

Sebbene i sondaggi non le diano tra le favorite alla vittoria, certamente si preparano a stupire il pubblico. Alyona alyona e Jerry Heil hanno voluto fare le cose in grande, ingaggiando come direttore artistico delle loro performance all’Eurovision Song Contest 2024 niente meno che Tanu Muiño, conosciuta in tutto il mondo per aver collaborato con artisti del calibro di Jennifer Lopez, Dua Lipa, Cardi B, Harry Styles, Sam Smith, Katy Perry e Lenny Kravitz.

“Siamo entusiaste che Tanu sia diventata il direttore creativo della nostra performance. Ha creato così tante opere potenti e incredibilmente belle, e ora sta mettendo in scena l’intera performance – dallo sviluppo alla realizzazione – che sarà probabilmente la più importante della nostra vita. (…) Siamo riuscite a dare vita a ciò che stavamo progettando e creando da così tanto tempo. Abbiamo una canzone che è incisa nel cuore di ogni ucraino, un grande regista che ha creato la migliore performance per noi, quindi siamo pronte a rappresentare il nostro Paese nel miglior modo possibile“, hanno dichiarato le due artiste.