Fonte: IPA/Getty Images Giorgia Meloni, 10 power look che hanno fatto la storia (cosa si cela dietro il suo stile)

Per il 20esimo anno, il magazine Forbes ha stilato la classifica delle donne più potenti del mondo, inserendo in quarta posizione la premier Giorgia Meloni. Ma se in vetta troviamo la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, in top 100 c’è spazio anche per musiciste come Beyoncé e Taylor Swift. Nella redazione della lista, sono stati considerati quattro i parametri principali: denaro, influenza media, impatto e ambito di riferimento.

Giorgia Meloni e Margherita Della Valle, le italiane in classifica

Nella top 100 delle donne più influenti del mondo redatta dal magazine Forbes la prima presenza italiana (ma non l’unica) è quella di Giorgia Meloni, al quarto posto. La premier italiana fa un balzo in avanti di ben tre posizioni rispetto allo scorso anno: oltre ad essere alla guida del Paese dal 22 ottobre 2022, ad oggi è l’unica presenza femminile del G20.

Fonte: IPA

Ma scorrendo la top 100 si scorge anche un altro nome italiano: quello di Margherita della Valle, ceo di Vodafone, che si posiziona al 42esimo posto. Romana, 58 anni, Della Valle ha una laurea in discipline economiche e sociali, ed ha iniziato la sua carriera in in Montedison nel 1994.

La Top 3 di Forbes

La top 3 di Forbes è riservata a vantaggio delle donne al centro della politica e dell’economia. In prima posizione svetta infatti la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, seguita dalla presidente della Banca centrale europea Christine Lagarde. Terza piazza per la vicepresidente degli Stati Uniti Kamala Harris. Tuttavia, rispetto agli scorsi anni, c’è da registrare una minore presenza femminile al vertice della politica mondiale: oggi solo 13 dei 193 stati membri delle Nazioni Unite sono guidati oggi da capi di governo donne.

Taylor e Swift e Beyonce, le musiciste più influenti

Sorprende scorgere in quinta posizione il nome della popstar Taylor Swift, proprio alle spalle di Giorgia Meloni. Eppure definirla ‘musicista’ sarebbe riduttivo: ad oggi l’artista vanta un patrimonio netto di 740 milioni di dollari, ed il suo Eras tour ha fruttato la cifra record di 850 milioni di dollari, dando impulso al Pil degli Stati Uniti per oltre 5 miliardi di dollari. Di qualche giorno fa è inoltre la notizia che Harvard inserirà tra i corsi di studio proprio uno a lei dedicato.

Fonte: IPA

Balzo in avanti di ben 44 posizioini anche per Beyoncé, che nel 2022 stazionava all’80esimo posto. Il merito, va non soltanto al nuovo record di Grammy vinti fatto segnare nel febbraio 2023 (ben 32), ma anche al successo in termini finanziari della sua linea di abbigliamento Ivy Park e del suo Reinassence World Tour.

Barbie chiude la classifica

Alla posizione numero 100, tradizionalmente assegnata ad “una figura che non è l’immagine tradizionale del potere ma che, nonostante ciò, è arrivata a definire un anno” Forbes ha inserito Barbie. E non si può che essere d’accordo, soprattutto alla luce del successo dell’omonima pellicola interpretata da Margot Robbie che ha contribuito a ridefinire lo status della leggendaria bambola della Mattel, rendendola una vera e propria icona femminista.

Lo scorso anno, la stessa posizione era stata occupata da Mahsa Amini, la donna curdo-iraniana arrestata ( e successivamente uccisa) a Teheran per essersi opposta all’hijab, scatenando con il suo gesto un’ondata di proteste in tutto il mondo.