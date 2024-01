Mercoledì, Jenna Ortega racconta: “La seconda stagione sarà più horror”

Fonte: Getty Images Jenna Ortega

Non è un segreto che Tim Burton sia da sempre uno di quei registi capaci di trasformare in oro tutto ciò che tocca. Non fa eccezione Mercoledì, la serie tv di Netflix basata sulla figlia della famiglia Addams che fin dalla sua uscita ha riscosso un successo invidiabile. Ora, il pubblico è in fibrillazione per scoprire quando potrà gustarsi la seconda stagione della serie. Nonostante le indiscrezioni siano davvero pochissime, Jenna Ortega, protagonista della serie, ha deciso di regalare qualche piccolo dettaglio.

“Mercoledì 2”: la serie avrà risvolti più horror

Avvistata nel suo bellissimo e brillante vestito da sera alla cerimonia degli Emmy Awards 2024, Jenna Ortega ha voluto raccontare agli spettatori qualche piccolo assaggio della seconda stagione di Mercoledì, la serie tv che le regala i panni della giovane Addams alle prese con la vita in una scuola molto particolare. Parlando della prossima stagione, la Ortega ha raccontato che le ambientazioni e le dinamiche saranno un po’ più horror delle precedenti: “Sicuramente stiamo virando un po’ più verso l’horror. È davvero entusiasmante perché, lungo tutto lo show, pur avendo Mercoledì un po’ bisogno di sviluppo non cambia mai davvero, ed è questa la cosa meravigliosa di lei.”

Fonte: Getty Images

Jenna Ortega ha anche elogiato il genere di battute scritte per Mercoledì 2:“Ci sono battute davvero, davvero buone e credo che tutto sia più grande. È molto più ricco d’azione. Ogni episodio probabilmente sembrerà un po’ più un film, il che è piacevole.” La star, che ha collezionato una candidatura ai Golden Globes 2024 e una agli Emmy Awards 2024, entrambe come attrice protagonista in una commedia, continua una carriera di tutto rispetto. Dopo aver preso parte a Finestkind e a Scream, l’attrice tornerà sul grande schermo con Miller’s Girl, film in uscita nel 2024 in cui la Ortega reciterà al fianco di Martin Freeman.

Anche per ciò che riguarda Mercoledì, le cose per la Ortega sembrano essere arrivate a un livello superiore: questa volta, infatti, l’attrice è stata maggiormente coinvolta nella serie dietro le quinte potendo contribuire a scrittura e direzione. “Avevamo già buttato giù tante idee, e io sono una persona molto pratica. Voglio sapere cosa sta succedendo. E con un personaggio come Mercoledì, che è così amato e così leggendario, non volevo assolutamente sbagliare.” Ha raccontato la Ortega, per poi continuare: “Quindi, in preparazione di una seconda stagione, volevamo giocare d’anticipo e assicurarci di poter iniziare le conversazioni prima… E sono così curiosa. Voglio vedere gli abiti, i nuovi personaggi che arriveranno, i copioni, e sono stati così gentili da permettermi di indossare il cappello da produttrice.”

“Mercoledì 2”: il cambio di location

I toni horror e la fruizione più simile a quella di un film non sono le uniche novità che vedremo all’interno della seconda stagione di Mercoledì. Nonostante tantissimi dettagli sulla serie siano ancora segreti, la certezza è che il set ha cambiato location. Le riprese infatti non saranno più in Romania, ma in Irlanda. Per ciò che riguarda la data di uscita, invece, dovremo aspettare: le riprese dovrebbero partire ad aprile 2024, mentre le nuove puntate potrebbero arrivare in streaming già tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025.