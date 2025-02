Millie Bobby Brown copia Gwyneth Paltrow: l’abito nude tempestato di perline

Millie Bobby Brown ricrea lo stesso abito di Gwyneth Paltrow alla première di Shakespeare in Love a New York nel 1998

Millie Bobby Brown è oggi una giovane donna sposata, e se la maggior parte di noi la ricorda ancora bambina in Stranger Things, è anche vero che Undici è un capitolo (importante) del suo passato destinato a essere chiuso ben presto con la stagione conclusiva della serie di successo targata Netflix. Ma la Brown, che ha sposato il figlio di Jon Bon Jovi, Jake, è spesso stata travolta dalle polemiche proprio per il suo desiderio di voler apparire più grande agli occhi del mondo. Alla première di The Electric State a Madrid, ha persino “copiato” – o, meglio, omaggiato? – il meraviglioso abito che Gwyneth Paltrow ha indossato nel lontano 1998. E Millie Bobby Brown non era ancora nemmeno nata…

Millie Bobby Brown indossa lo stesso abito di Gwyneth Paltrow

Millie Bobby Brown è sempre stata ispirata dalla moda: l’abbiamo vista crescere (la prima stagione di Stranger Things è andata in onda nel 2016) e soprattutto l’abbiamo osservata sui red carpet. Sempre impeccabile, forse fin troppo per l’allora giovane età: oggi, a 21 anni, osa e ignora le polemiche, come ha sempre fatto, ispirandosi a una star hollywoodiana amatissima in tutto il mondo: Gwyneth Paltrow.

Per la première di The Electric State a Madrid, ha optato per un omaggio a un abito a dir poco iconico, di Giorgio Armani: un modello trasparente tempestato di perline, a cui ha abbinato uno scialle di seta blu navy drappeggiato, giocando con i contrasti della palette. E non è di certo un abito che vediamo oggi per la prima volta, ma un modello vintage, che ha già indossato la Paltrow per la première di Shakespeare in Love a New York nel 1998. Un look vintage che è stato promosso a metà: c’è chi l’ha definita addirittura “più vecchia di otto anni”, alludendo dunque al fatto che, più che una ventenne, sembra una trentenne.

Le polemiche per i suoi look

Naturalmente, per la première di The Electric State a Madrid, al suo fianco c’è stato il marito Jake Bongiovi, con cui si è sposata in Italia. E se la Paltrow nel 1998 aveva sfoggiato la sua tradizionale chioma fluente, la Brown ha preferito un beauty look biondissimo, voluminoso e mosso, abbinato a un make-up glamour, come del resto ci si aspetta da un abito tanto impegnativo. Il suo è stato definito un vero e proprio “rebranding estetico”.

Undici è cresciuta, quindi: Millie Bobby Brown è pronta al passo successivo per quanto riguarda il suo avvenire, e di conseguenza anche i look si stanno facendo sempre più maturi. Forse troppo? Chissà. E alla fine lei stessa non ha mai voluto alimentare ulteriormente la polemica relativa ai suoi anni. Solo un gesto, in effetti: la condivisione di un articolo di Vogue, dal titolo piuttosto esplicativo “A nessuno importa quanti anni pensi che abbia Millie Bobby Brown”. La replica dell’attrice? Un “grazie”, come a voler mettere un punto alla questione.