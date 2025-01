Renée Zellweger e Hugh Grant, 24 anni dopo: complicità e charme alla premiere parigina

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Fonte: IPA Renée Zellweger e Hugh Grant

Parigi si accende di romanticismo con il ritorno di due icone del cinema romantico: Renée Zellweger e Hugh Grant. Ventiquattro anni dopo il debutto di Il diario di Bridget Jones, i due attori si sono ritrovati sul pink carpet per la première parigina del quarto capitolo della saga, Bridget Jones: Mad About the Boy. Una reunion che ha riportato in scena non solo la chimica ineguagliabile tra i due protagonisti, ma anche lo stile e l’eleganza che li hanno sempre contraddistinti.

Renée Zellweger: un abito da sogno e un’eleganza senza tempo

Renée Zellweger, 55 anni, ha incantato tutti con un abito in pizzo nero, monospalla, che celebrava il suo stile senza tempo. La silhouette aderente, impreziosita da dettagli in pizzo e una scollatura elegante, si è conclusa con una gonna che sfiorava dolcemente il pavimento.

A completare il look, un paio di décolleté a punta in vernice nera, che slanciavano ulteriormente la figura dell’attrice. I capelli raccolti in un raffinato chignon e un makeup naturale, ravvivato da un leggero tocco di rossetto rosato, hanno sottolineato la sua bellezza naturale.

Un dettaglio curioso? Un piccolo cerotto su un dito della mano destra, segno di una distrazione quotidiana che la rende ancora più vicina al pubblico.

Hugh Grant, 64 anni, è apparso impeccabile con un completo nero classico. L’attore ha scelto un due pezzi sartoriale abbinato a una camicia bianca dal taglio morbido e scarpe in pelle lucida.

Un look essenziale ma di grande effetto, che ha esaltato il suo fascino da gentleman britannico. Sorridente e ironico come sempre, Grant ha posato per le foto con Renée, regalando ai fan un tuffo nei ricordi di quella complicità che ha segnato la saga di Bridget Jones.

Fonte: IPA

La magia del ritorno: Bridget Jones 4

Il nuovo capitolo, Bridget Jones: Mad About the Boy, segna una nuova fase della vita della protagonista, ormai cinquantenne e madre single di due figli, Billy e Mabel.

Dopo la tragica scomparsa del marito Mark Darcy (interpretato nei film precedenti da Colin Firth), Bridget è costretta a reinventarsi in un mondo sempre più dominato dai social e dalle app di incontri. Una sfida che la porterà a vivere situazioni tanto comiche quanto toccanti, come solo lei sa fare.

Accanto a Renée Zellweger e Hugh Grant, nel cast troviamo volti nuovi e noti come Chiwetel Ejiofor, Leo Woodall, Emma Thompson e Isla Fisher. Tra le scene più attese, c’è una citazione diretta al momento cult del lago di Orgoglio e Pregiudizio: questa volta, però, è Roxster, il giovane amante di Bridget interpretato da Leo Woodall, a tuffarsi per salvare un cane.

Un evento all’insegna dello charme

La première parigina non è stata solo un’occasione per celebrare il ritorno di una saga tanto amata, ma anche una vera e propria festa di stile. Oltre a Renée Zellweger e Hugh Grant, sul pink carpet sono apparsi il regista Michael Morris e la sceneggiatrice Helen Fielding, la mente dietro il successo dei romanzi di Bridget Jones.

Renée e Hugh hanno scherzato e riso insieme davanti ai fotografi, dimostrando ancora una volta la loro complicità. Un momento particolarmente tenero è stato quando Grant ha sussurrato qualcosa all’orecchio di Zellweger, scatenando l’ilarità dell’attrice e un’ondata di applausi dai fan presenti.

La serata è stata anche un omaggio al percorso personale e professionale dei due attori. Renée, che negli ultimi anni ha vissuto una rinascita lontano dai riflettori, ha raccontato recentemente di come abbia ritrovato se stessa grazie alla musica, allo studio e al tempo trascorso con i suoi cari.

Hugh, dal canto suo, ha parlato con orgoglio dei suoi successi nel genere della commedia romantica, rivendicandone il valore spesso sottovalutato dalla critica.