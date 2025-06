Renée Zellweger da sola sul red carpet, lei e il compagno non vivono più insieme

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Fonte: IPA Renée Zellweger, i 10 look dell’interprete di Bridget Jones che hanno fatto la storia

Quando una star come Renée Zellweger si presenta da sola sul red carpet, qualcosa cambia nell’aria. Ai Gotham Television Awards 2025, l’attrice è apparsa in tutta la sua eleganza, sorridente e apparentemente serena, ma i rumors sul suo compagno Ant Anstead parlano chiaro: i due non vivono più insieme. A 56 anni, la diva che ci ha fatto sognare con Il diario di Bridget Jones si muove tra il glamour e l’ambiguità, e anche questa volta ha deciso di parlare – senza dire nulla.

Renée Zellweger da sola sul red carpet in total black

Renée Zellweger è arrivata da sola all’evento, ma l’effetto è stato tutto fuorché dimesso. L’attrice ha scelto un abito nero essenziale, lungo fino alla caviglia, con delicatissime spalline scese che lasciavano le spalle scoperte. Il taglio a colonna evidenziava la silhouette con sobrietà, e il punto vita appena segnato disegnava un’eleganza discreta ma potente. Un omaggio, nemmeno troppo velato, all’iconico look di Bridget Jones nel primo film, quello sfoggiato alla presentazione del libro di Kafka’s Motorbike.

Capelli raccolti in uno chignon morbido, ciocche lasciate libere a incorniciare il viso, make-up nude con sopracciglia ben definite e un tocco di luminosità sulla pelle. L’unico accessorio? Un anello vintage all’indice, forse simbolico, forse no. Il resto era silenzio, come a voler far parlare solo il vestito. E ha funzionato. Perché anche se la scena sembrava gridare “sola”, l’interpretazione era quella di chi ha imparato a camminare da sé sotto i riflettori.

Fonte: IPA

Ant Anstead, la ricca divorziata e una dependance piena di dubbi

Mentre Renée catturava gli obiettivi a New York, dall’altra parte dell’oceano mediatico si rincorrevano le voci sul compagno, Ant Anstead. L’uomo con cui condivide la sua vita dal 2021 – conosciuto sul set del programma Celebrity IOU: Joyride – non vive più con lei da tempo. Secondo Page Six, lui si sarebbe trasferito nella villa di Julia French, soprannominata Jules, una ricca divorziata californiana.

Le indiscrezioni parlano di una “dependance separata”, ma la narrazione suona più come una precisazione legale che come una rassicurazione romantica. Un portavoce del conduttore ha voluto chiarire: “Il signor Anstead ha semplicemente trascorso del tempo a casa di un’amica. Per la precisione, in una dependance separata nella villa della signora Jules”. E ha aggiunto: “Il signor Anstead e la signora Zellweger stanno ancora insieme”.

Un insieme piuttosto traballante, a giudicare dagli ultimi sviluppi. Il nome di Ant Anstead è stato recentemente associato alla bancarotta della sua startup automobilistica, la Radford Motors, e a una serie di debiti milionari. Dunque, mentre Renée gira Only Murders in the Building a New York (capelli rossi, nuovo ruolo, nuova energia), Ant affronta tempeste personali e finanziarie da solo, o quasi.

Una Bridget moderna: elegante, autonoma e (forse) disillusa

L’apparizione di Renée Zellweger ha riportato alla mente non solo Bridget Jones, ma una sua versione evoluta: quella che indossa un LBD da manuale e tiene tutto insieme senza fare rumore. Non era la prima volta che l’attrice prendeva spunto dal suo alter ego cinematografico: solo pochi mesi fa era stata fotografata con pantaloni capri Y2K e un tubino rosa firmato Miu Miu. Ma stavolta il richiamo sembrava più voluto, più narrativo. Più… definitivo.

Le labbra chiuse, il sorriso gentile, nessun riferimento pubblico alla relazione con Ant. Ma intorno a lei, tutto suggeriva una consapevolezza profonda. Come ha raccontato lei stessa parlando del suo addio a Colin Firth sul set del nuovo Bridget Jones: Mad About the Boy: “Vedere Colin lì, in giacca e valigetta, mi ha travolta. Non mi aspettavo di emozionarmi tanto. Ma è stato come dire addio a una parte di me”.

Chissà se questo stesso addio silenzioso, replicato ora sul tappeto rosso, è rivolto anche ad Ant. Nessuna rottura ufficiale, nessuna dichiarazione. Solo un’apparizione perfettamente calibrata, con un abito che urla “sono ancora io, più forte che mai”, e un’assenza che fa più rumore di mille parole.