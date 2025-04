Renée Zellweger, i 10 look dell’interprete di Bridget Jones che hanno fatto la storia

è una delle attrici più amate di Hollywood grazie al suo iconico ruolo nella saga Bridget Jones giunta ad un nuovo capitolo, Mad About The Boy, che Renée sta portando in giro per il mondo partecipando alle varie premiere. Da sempre il suo stile si distingue per abiti dalle linee pulite e dai tagli sartoriali, con una predilezione per colori come il nero, il blu e il beige, oppure accesi come il fucsia, spesso arricchiti da dettagli raffinati. Sui vari red carpet l'attrice sceglie sempre con cura abiti che esaltano la sua figura minuta, preferendo silhouette aderenti ma mai eccessive. Iconici i suoi look firmati Armani Privé e Carolina Herrera, maison che rispecchiano appieno la sua estetica senza tempo. Renée Zellweger non ama gli eccessi: punta su un minimalismo glamour, fatto di tessuti pregiati e accessori discreti, puntando spesso su tagli asimmetrici, ma senza mai tradire la sua identità stilistica. Ad esempio per la proiezione speciale di Mad About The Boy a New York, l'attrice ha scelto un abito color oro a tubino con decolletè nella stessa nuance e scollatura di design. Una silhuette che sembra apprezzare molto e che le dona uno stile inconfondibile.