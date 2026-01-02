Chi era Victoria, la figlia di Tommy Lee Jones morta a 34 anni

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

Getty Images Tommy Lee Jones e la figlia Victoria

Victoria Jones, figlia dell’attore premio Oscar Tommy Lee Jones, è stata trovata morta nella notte di Capodanno in un hotel di lusso a San Francisco, in California. La notizia, inizialmente diffusa dal portale di gossip TMZ, ha trovato rapida conferma nelle dichiarazioni delle autorità locali.

Chi era Victoria Jones: la carriera sulle orme del padre

Nel panorama di Hollywood, i “figli d’arte” spesso scelgono percorsi diametralmente opposti a quelli dei genitori: alcuni cercano ossessivamente la luce dei riflettori, altri preferiscono muoversi nell’ombra, costruendo una carriera fatta di nicchie e discrezione. Victoria Jones, figlia del leggendario attore e regista premio Oscar Tommy Lee Jones, appartiene decisamente alla seconda categoria.

Nata il 3 settembre 1991 a San Antonio, Texas, Victoria era la figlia di Tommy e della sua prima moglie, Kimberlea Cloughley. Il debutto nel mondo del cinema è avvenuto nel 2002 in Men in Black II, quando era ancora una ragazzina. Successivamente, nel 2005, è apparsa ne Le tre sepolture, film diretto e interpretato da Tommy Lee Jones. In questa pellicola cruda e malinconica, Victoria ha interpretato il ruolo di una giovane ragazza immigrata.

Nel 2014, è tornata a collaborare con il padre nel western femminista The Homesman. Sebbene le sue apparizioni non siano state frequenti, ogni sua interpretazione ha mostrato un tratto comune a quella del genitore: una recitazione asciutta, priva di fronzoli, capace di riflettere la durezza e la profondità dei personaggi che abitano le terre di confine.

Ha collezionato anche alcune esperienze televisive, come una breve apparizione nella celebre serie teen drama One Tree Hill. Nonostante un inizio precoce nel mondo dello spettacolo, negli anni successivi Victoria aveva scelto una vita molto più riservata, lontana dai riflettori, apparendo solo in rare occasioni pubbliche al fianco del padre a eventi importanti e première.

Le circostanze misteriose della morte

L’attrice, 34 anni, è stata trovata morta nella notte di Capodanno in un hotel di lusso a San Francisco, in California. A dare la notizia è stato il sito di gossip hollywoodiani TMZ, citando fonti delle forze dell’ordine.

Secondo quanto comunicato dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco di San Francisco, i soccorsi sono intervenuti intorno alle 2:52 del mattino presso il Fairmont San Francisco per un’emergenza medica. All’arrivo dei paramedici, la donna è stata dichiarata morta sul posto. La scena è stata successivamente affidata alla polizia e all’Ufficio del medico legale per gli accertamenti del caso. La polizia di San Francisco ha confermato che gli agenti sono intervenuti alle 3:14 per la segnalazione di una persona deceduta. Il medico legale ha effettuato un primo sopralluogo, ma al momento la causa della morte non è stata resa nota.

Fonti delle forze dell’ordine citate da NBC Bay Area hanno dichiarato che al momento non vi sono segni evidenti di violenza o indizi che facciano sospettare il coinvolgimento di terzi. Tuttavia, alcuni approfondimenti pubblicati dal Daily Mail hanno evidenziato come la giovane avesse avuto recenti problemi legali nella contea di Napa legati al possesso di sostanze, un dettaglio che l’ufficio del coroner starebbe valutando nel quadro delle indagini tossicologiche ancora in corso.

