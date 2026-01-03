Tommy Lee Jones rompe il silenzio dopo la morte della figlia

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

IPA Tommy Lee Jones e Victoria

Tommy Lee Jones rompe il silenzio: a poche ore dalla morte della figlia Victoria, appena 34enne, l’attore ha affidato ad un comunicato stampa i suoi pensieri. Profondamente scosso per la tragedia, l’interprete de Il fuggitivo ha chiesto rispetto in un “momento molto difficile”.

Le parole di Tommy Lee Jones

La notizia della morte di Victoria Jones, 34enne figlia dell’attore Tommy Lee, ha profondamente scosso la comunità di Hollywood. Mentre le indagini sulle cause del decesso proseguono, l’interprete 79enne ha diffuso un comunicato stampa con la sua famiglia, rompendo quindi il silenzio sull’accaduto.

“Apprezziamo tutte le parole gentili, i pensieri e le preghiere. Vi chiediamo di rispettare la nostra privacy in questo momento difficile. Grazie”, ha scritto l’attore nel documento. La dichiarazione era firmata: “La famiglia di Victoria Kafka Jones”. Tommy Lee e i suoi figli al momento non hanno rilasciato ulteriori dichiarazioni.

La morte di Victoria Jones

Victoria Jones, figlia dell’attore premio Oscar Tommy Lee Jones, è stata trovata morta nella notte di Capodanno in un hotel di lusso a San Francisco, in California. La donna aveva 34 anni. Secondo quanto ricostruito, i soccorsi sono intervenuti intorno alle 2:52 del mattino presso il Fairmont San Francisco, dopo una chiamata di emergenza per un sospetto caso di overdose.

All’arrivo dei paramedici, la 34enne è stata sottoposta a una valutazione medica, ma è stata dichiarata morta sul posto. Gli agenti sono giunti in hotel poco dopo, in seguito alla segnalazione di una persona deceduta. In base alle comunicazioni ufficiali, la scena è stata successivamente affidata all’Ufficio del medico legale, che ha avviato gli accertamenti.

Al momento la causa del decesso non è stata resa nota e non sono stati diffusi ulteriori dettagli. Fonti citate da Tmz riferiscono che la chiamata ai soccorsi parlava di un “codice 3 per overdose”, ma si tratta di un’ipotesi ancora al vaglio degli investigatori. Le indagini sono ancora in corso, ma non sarebbero stati identificati segni di violenze o indizi che lasciassero presagire la presenza di terzi.

Chi era Victoria Jones

Nata il 3 settembre 1991 a San Antonio, Texas, Victoria era figlia dell’attore premio Oscar Tommy Lee Jones e della sua seconda moglie Kimberlea Cloughley. Giovanissima, aveva seguito le orme paterne recitando un piccolo ruolo in Men in Black II e successivamente in Le tre sepolture, diretta proprio da suo padre.

Dopo la partecipazione al western The Homesman e alla serie tv One Tree Hill, la donna aveva deciso di allontanarsi dal mondo dello spettacolo, conducendo un’esistenza più riservata. In rare occasioni, aveva accompagnato Tommy Lee ad eventi e premiazioni.

In passato, Victoria aveva avuto diversi problemi con la legge: nel 2025 sarebbe stata arrestata almeno due volte nella contea di Napa, in California, secondo PageSix. Ad aprile sarebbe stata trattenuta dalla polizia per resistenza a un pubblico ufficiale e per essere stata trovata in possesso di sostanze illegali.

La Jones sarebbe stata nuovamente arrestata a giugno per aggressione domestica e violenza domestica con coinvolgimento di abuso su anziani. In entrambe le occasioni, la 34enne si era dichiarata non colpevole.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!