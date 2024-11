Bridget Jones – Un amore di ragazzo, torna Renée Zellweger: trama e cast

Fonte: IPA

Alzi la mano chi non ricorda Bridget Jones, la single pasticciona interpretata da Renée Zellweger sempre alle prese con la ricerca del grande amore della sua vita. Storicamente divisa tra quel Marc Darcy che all’inizio non le andava proprio giù (interpretato da Colin Firth) e l’affascinante Daniel Clever (interpretato dall’eclettico Hugh Grant), Bridget Jones ha fatto sognare generazioni di ragazze che si sono identificate nel suo desiderio di conoscere il vero amore, nel suo romanticismo, nella sua simpatia e nel suo umorismo irriverente.

Il 13 aprile 2021 la pellicola ha festeggiato ben 20 anni dalla prima uscita al cinema negli Usa: la trama è stata tratta dall’omonimo bestseller della scrittrice Helen Fielding e racconta le vicende (e le disavventure) amorose di una trentenne pasticciona e romantica.

Ora Renèe Zellweger, storica inteprete di Bridget Jones, è pronta a tornare con un nuovo capitolo della saga: il prossimo 27 febbraio 2025 infatti uscirà Bridget Jones – Un amore di ragazzo, un nuovo capitolo della storia della single più famosa del cinema diretto sul grande schermo da Michael Morris.

Bridget Jones – Un amore di ragazzo: la trama del nuovo film

A otto anni di distanza da Bridget Jones’s Baby Renèe Zellweger torna a vestire di panni di una Bridget un po’ inedita, alle prese con l’elaborazione del lutto per la perdita dell’amato Marc Darcy e con due bambini piccoli da crescere, Billy e Mabel.

Nel 4° capitolo della saga infatti, sono passati 4 anni dalla scomparsa di Marc, ucciso durante una missione umanitaria in Sudan, e Bridget cerca di riprendere in mano la propria vita, anche se non sarà facile mettere da parte i ricordi e ricominciare. Tuttavia Bridget non si perderà d’animo e si butterà a capofitto alla ricerca di un nuovo amore tentando la fortuna con gli incontri online. Un mondo misterioso in cui l’ormai vedova Bridget tenterà di scovare l’uomo che le farà battere di nuovo il cuore.

Pressata dagli amici, dalla collega di lavoro Miranda, dalla madre e persino dalla sua ginecologa Dr.ssa Rawlings, Bridget deciderà di rimettersi in gioco con tutti i dubbi del caso e provare a rifarsi una vita aprendo un profilo su Tinder.

Sarà sul noto social di incontri che Bridget farà nuove interessanti conoscenze, tra cui un affascinante ragazzo molto più giovane di lei di nome Roxter, ma che scatenerà una serie di vicissitudini a tratti esilaranti.

Bridget Jones – Un amore di ragazzo: il cast tra new entry e uno storico ritorno

Il cast di Bridget Jones – Un amore di ragazzo vede grandi conferme, qualche assenza giustificata da copione e alcune new entry da tenere d’occhio. Ad interpretare la protagonista, Bridget Jones, ci sarà ovviamente la bionda Renèe Zellweger, mentre sarà assente Colin Firth che non comparirà nel film. Immancabile invece l’altra figura maschile, ovvero Hugh Grant che tornerà a vestire i panni dell’affascinante e inaffidabile Daniel Clever, dopo essere mancato nel terzo capitolo della saga. Presente nel cast anche il padre di Bridget, interpretato da Jim Broadbent.

Tra le new entry del film segnaliamo il giovane e promettente Leo Woodall, celebre per la partecipazione a White Lotus, e una strepitosa Emma Thompson. I due interpreteranno rispettivamente Roxter, il nuovo giovanissimo amore per il quale perderà la testa Bridget Jones, e la dottoressa Rawlings che avrà il volto della Thompson. Ci sarà posto anche per un altro personaggio, ovvero il maestro di scienze del figlio di Bridget, intepretato da Chiwetel Ejiofor.

Ovviamente si preannuncia un altro successo per quella che una delle saghe più amate e longeva del mondo del cinema.

Bridget Jones – Un amore di ragazzo: grande complicità tra Renèe Zellweger e Leo Woodall

Dagli scatti esclusivi pubblicati dal Daily Mail, presi direttamente dal set londinese di Bridget Jones – Un amore di ragazzo (titolo originale Mad About the Boy), si vede la 55enne Renée Zellweger arrampicata su un albero con accanto il giovane Roxter, alias Leo Woodall, che cerca di trarla in salvo. Uno spettatore che era presente avrebbe riferito di una grande complicità tra i due. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, avrebbe infatti detto “Sembrava che Leo e Renée si stessero divertendo molto. Ci sono state molte risatine, sembrava che andassero molto d’accordo”.

Non ci resta che attendere l’uscita del film che sarà distribuito a livello internazionale da Universal Pictures.