Farmacista e nutrizionista, gestisce dal 2017 una pagina di divulgazione scientifica. Appassionato di scrittura ed editoria, lavora come Web Content Editor per alcune realtà del settore farmaceutico e nutrizionale.

iStock Crampi notturni e integrazione

Proprio nei mesi più caldi può succedere che ci si addormenti tranquillamente, ma che nel cuore della notte un improvviso dolore al polpaccio costringa a svegliarsi di colpo. Si tratta di crampi notturni, un disturbo molto comune durante l’estate, che può interessare uomini e donne di qualsiasi età, anche se risulta molto più frequente negli sportivi, nelle persone anziane o nelle donne in gravidanza.

Le alte temperature possono favorire una maggiore sudorazione e quindi un’ingente perdita di acqua ed elettroliti, in particolare sodio, magnesio e potassio. Qualora queste perdite non venissero compensate adeguatamente attraverso l’alimentazione e l’idratazione, si potrebbe compromettere il normale funzionamento della fibra muscolare, aumentando così il rischio di contrazioni involontarie e dolorose.

I crampi notturni non dipendono esclusivamente dalla perdita di sali minerali, ma anche dall’affaticamento dei muscoli, da allenamenti molto intensi o dalla permanenza prolungata in piedi. Anche alcune patologie del sistema circolatorio o l’assunzione di determinati farmaci possono favorire la comparsa di crampi. Tuttavia, è possibile utilizzare un’integrazione mirata, soprattutto nei mesi estivi, come valido supporto per prevenire e contrastare la comparsa di crampi notturni.

Integratori per crampi notturni: come scegliere

Non tutti gli integratori contro i crampi sono uguali e molto dipende dalla loro composizione. Esistono formulazioni che puntano esclusivamente sul reintegro dei sali minerali persi con la sudorazione, mentre altre cercano di veicolare nell’organismo amminoacidi, vitamine e sostanze vegetali che possono sostenere il funzionamento dei muscoli e ridurre lo stato di affaticamento.

Il magnesio è il minerale più presente all’interno delle formulazioni per combattere i crampi. È coinvolto in più di 300 reazioni enzimatiche dell’organismo e contribuisce al benessere del sistema nervoso e al corretto funzionamento dei muscoli. Si tratta di una delle sostanze più studiate per quanto riguarda la prevenzione dei crampi e dell’affaticamento muscolare, soprattutto nei soggetti che presentano carenze reali a livello alimentare. Il magnesio è disponibile in diverse forme di sali ( citrato, bisglicinato, pidolato o ossido ) e ognuna ha caratteristiche specifiche di assorbimento e tollerabilità gastrica.

è il minerale più presente all’interno delle formulazioni per combattere i crampi. È coinvolto in più di 300 reazioni enzimatiche dell’organismo e contribuisce al benessere del sistema nervoso e al corretto funzionamento dei muscoli. Si tratta di una delle sostanze più studiate per quanto riguarda la prevenzione dei crampi e dell’affaticamento muscolare, soprattutto nei soggetti che presentano carenze reali a livello alimentare. Il magnesio è disponibile in diverse forme di sali ( o ) e ognuna ha caratteristiche specifiche di assorbimento e tollerabilità gastrica. Il potassio , invece, è fondamentale per la trasmissione degli impulsi nervosi e per far sì che i muscoli si contraggano correttamente. Una sua integrazione può essere importante per ridurre la suscettibilità ai crampi.

, invece, è fondamentale per la trasmissione degli impulsi nervosi e per far sì che i muscoli si contraggano correttamente. Una sua integrazione può essere importante per ridurre la suscettibilità ai crampi. La vitamina B6 è una molecola che contribuisce al normale metabolismo energetico cellulare e quindi aiuta a ridurre stanchezza e affaticamento fisico, risultando adatta soprattutto all’interno di integratori che supportano il benessere degli sportivi.

è una molecola che contribuisce al normale metabolismo energetico cellulare e quindi aiuta a ridurre stanchezza e affaticamento fisico, risultando adatta soprattutto all’interno di integratori che supportano il benessere degli sportivi. Negli integratori per prevenire e combattere i crampi sono presenti anche molecole come taurina, vitamina D ed L-carnitina, che contribuiscono a supportare il benessere dei muscoli.

I migliori integratori alimentari contro i crampi notturni

Di seguito cinque integratori utili per prevenire e combattere i crampi notturni disponibili su Amazon, selezionati in base ai loro ingredienti e funzioni:

CrampAct Notte

CrampAct Notte è una formulazione studiata specificamente per chi soffre di crampi muscolari durante il riposo notturno. La sua composizione abbina magnesio e potassio, due minerali essenziali per il fisiologico funzionamento della muscolatura, insieme ad altri componenti selezionati per favorire il rilassamento muscolare durante la notte.

L’integratore è pensato per essere assunto prima di coricarsi, così da fornire un supporto proprio nelle ore in cui il disturbo tende a manifestarsi più frequentemente. La formulazione è particolarmente interessante per chi si sveglia ripetutamente a causa di contrazioni dolorose ai polpacci o ai piedi.

CrampAct Notte Integratore per il supporto della funzione muscolare durante la notte

Magnesio Advance Complex

Magnesio Advance Complex si distingue per la presenza di 4 forme di magnesio differenti. Questa caratteristica permette di sfruttare diverse vie di assorbimento e migliorare la disponibilità del minerale nell’organismo. Il prodotto è indicato non soltanto per chi soffre di crampi, ma anche per chi accusa stanchezza, tensione muscolare o pratica regolarmente attività sportiva.

Magnesio Advance Complex Con 4 sali di magnesio

Supradyn Magnesio e Potassio

Supradyn Magnesio e Potassio è uno degli integratori più conosciuti per reintegrare rapidamente i sali minerali persi attraverso il sudore. La combinazione di magnesio e potassio aiuta il normale funzionamento muscolare, mentre la presenza di vitamine del gruppo B sostiene il metabolismo energetico e contribuisce a contrastare stanchezza e affaticamento.

È particolarmente indicato durante le ondate di calore, per chi pratica sport, svolge lavori all’aperto oppure tende a sudare abbondantemente. Le bustine da sciogliere in acqua favoriscono anche un migliore reintegro dei liquidi.

Supradyn Magnesio e Potassio Integratore di magnesio, potassio e vitamine del gruppo B

Watt Fluid Cramp

Watt Fluid Cramp è un integratore pensato soprattutto per chi pratica sport o svolge attività fisica intensa e tende ad andare incontro a crampi durante o dopo l’esercizio. La formulazione contiene magnesio e potassio, fondamentali per la normale funzione muscolare, insieme ad altri nutrienti studiati per favorire il reintegro degli elettroliti persi con la sudorazione.

Le pratiche fiale liquide rappresentano uno dei principali punti di forza del prodotto. L’assorbimento risulta rapido e l’assunzione è particolarmente semplice anche fuori casa, caratteristica utile durante allenamenti, gare o nelle giornate molto calde.

Watt Fluid Cramp Integratore liquido con sali minerali per la funzione muscolare

Zymerex Crampyx Forte

Zymerex Crampyx Forte propone una formulazione completa che combina magnesio, potassio, vitamina D e vitamina B12, nutrienti coinvolti nella fisiologica funzione muscolare e nella riduzione della stanchezza e dell’affaticamento.

Il magnesio e il potassio contribuiscono al normale funzionamento della muscolatura, mentre la vitamina D supporta la fisiologica funzione muscolare e la vitamina B12 partecipa al normale metabolismo energetico e alla riduzione della sensazione di affaticamento. La formulazione è inoltre priva di glutine, lattosio e zuccheri, caratteristica interessante per chi presenta particolari esigenze alimentari.

Zymerex Crampyx Forte Integratore con magnesio, potassio, vitamina D e vitamina B12

Quando e come assumerli

Integratori di questa tipologia non rappresentano un rimedio immediato per bloccare crampi già comparsi. Infatti, quando il dolore è presente, il trattamento più efficace rimane lo stretching mirato del muscolo interessato dal crampo. L’integrazione svolge soprattutto un ruolo di prevenzione, aiutando a correggere eventuali carenze nutrizionali che possono favorire la formazione di crampi notturni.

Se la problematica si manifesta soprattutto durante la stagione estiva, si consiglia di iniziare l’integrazione già nei primi giorni di caldo, soprattutto se si pratica attività sportiva regolare o si soffre di abbondante sudorazione. Rimane importante mantenere un livello di idratazione sufficiente per garantire il benessere delle fibre muscolari.

Per quanto riguarda tempi e modi di somministrazione di questi integratori, è opportuno consultare le indicazioni riportate sulle confezioni, poiché alcuni prodotti sono consigliati al mattino, mentre altri sono studiati per una somministrazione serale, in modo da agire soprattutto sui crampi notturni.

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