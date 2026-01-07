La Ruota della Fortuna, Gerry provoca Samira e lei sta al gioco: il botta e risposta irresistibile

Gerry e Samira continuano nei loro simpatici botta e risposta, mentre Luca ha perso lo scettro da vincitore: Martina è la nuova campionessa

Ultima puntata delle feste per La Ruota della Fortuna, con un Gerry Scotti effervescente e una Samira Lui in splendida forma, che ha fatto il suo ingresso in studio con un minidress rosso con le frange ricoperto di paillettes. L’appuntamento di martedì 6 gennaio ha riservato come sempre grandi sorprese: il campione Luca, che non è riuscito a mantenere il titolo, ha dovuto cedere lo scettro a Martina, che a fine puntata si è aggiudicata una bella cifra.

Gerry Scotti e Samira Lui, il botta e risposta è irresistibile

Anche nel giorno dell’Epifania La Ruota della Fortuna ha tenuto compagnia al suo affezionatissimo pubblico, che ancora una volta ha seguito le sfide dei concorrenti e i botta e risposta di Gerry Scotti e Samira Lui, coppia sempre più rodata e complice. L’intesa tra i due piace agli spettatori, che ogni sera aspettano le loro battute cariche di ironia e la giusta dose di affiatamento.

Nella puntata di chiusura delle feste, Samira non ha rinunciato all’eleganza e alla sensualità, indossando un abito che le è valso i complimenti del conduttore: “Come sta bene di rosso vestita“. “Oggi mi sento la ragazza di fuoco di Hunger Games”, ha risposto lei, per poi incalzare il suo compagno d’avventura chiedendogli se avesse ricevuto il carbone.

“No, in realtà sono un po’ emozionato, un po’ per quello che è accaduto ieri sera e un po’ perché 5 o 6 anni fa in questo studio è stata l’ultima volta in cui ho incontrato Adriano Celentano, che oggi compie gli anni, per questo non posso che fargli tanti auguri da parte di tutti noi!”.

Prima di iniziare la partita Gerry non ha perso l’occasione di stuzzicare ancora una volta Samira, chiedendole se fosse stanca. Il riferimento alla Befana è chiaro: “Si, sono stanca, ho portato un sacco di doni questa notte”. E lui: “Io sono stato lì ma non ti ho vista, quella che è venuta da me era un po’ più brutta. Sono stato sfortunato”.

Luca non riesce a mantenere il titolo: Martina diventa campionessa

“Ieri sera abbiamo vissuto una puntata epocale, per bravura, destrezza, fortuna: il nostro campione Luca ha vinto 130.400 euro”: così Gerry Scotti ha introdotto il vincitore della scorsa puntata, che è riuscito a farlo commuovere. A sfidarlo Elisa, steward da poco laureata in Biotecnologie Mediche di Collegno (Torino) e Martina, maresciallo di Casalmaggiore (Cremona), ma che attualmente vive a Pesaro, dove sta facendo servizio.

La prima sfida con “La Ruota del Tempo”, manche vinta da Martina, che ha indovinato la frase misteriosa: “La Befana è tornata a volare”. Il riferimento è a quanto era accaduto nel 1977, anno in cui il governo aveva eliminato alcune festività, tra cui l’Epifania, reintrodotta nel 1985 in Italia.

La partita è andata avanti tra colpi di scena e grandi intuizioni, che hanno dimostrato le grandi doti del maresciallo di Casalmaggiore, che manche dopo manche è riuscita a guadagnare 10.500 euro lasciando gli avversari a zero. Anche il “Round Express” si è rivelato particolarmente fortunato per Martina, che nonostante i tentativi degli avversari di colpirla, riesce a laurearsi campionessa con 25.300 euro.

Luca è stata costretto a cederle la corona, ma è tornato a casa con la bella somma vinta nella scorsa puntata. Martina nel frattempo è arrivata a “La Ruota delle Meraviglie”: aveva la possibilità – oltre di arricchire il suo bottino – di conquistare la 500 Elettrica grazie allo spicchio preso in gara, ma solo se dovesse indovinare tutte e tre le frasi.

La concorrente però ha indovinato solo la seconda frase: Gerry ha mostrato prima il contenuto della busta 1, dove fortunatamente nascondevano solo 100 euro, mentre nell’altra c’erano ben 15mila euro. Nella sua busta verde invece c’erano 5mila euro, che le hanno fatto raggiungere a fine puntata 30mila euro.

