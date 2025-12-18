Enrico Ruggeri, le parole in ospedale dopo l’operazione: “Ho evitato la foto terribile, ora inizia il silenzio”

Enrico Ruggeri si ferma dopo l’operazione alla gola e con uno scatto social semplice e diretto comunica ai fan come sta, annunciando un periodo di silenzio

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

IPA Enrico Ruggeri

Un grande artista sa sempre come distinguersi, anche nei momenti più difficili, proprio come è accaduto ad uno dei cantautori più apprezzati del panorama musicale italiano, Enrico Ruggeri. La sua agenda 2025 è stata piuttosto intensa, con la pubblicazione di un nuovo album di inediti dal titolo La caverna di Platone, uscito a gennaio 2025 dopo tre anni di lavoro, e la relativa presentazione attraverso una serie di concerti e date speciali in diverse città italiane, oltre ad un tour in programma che ha però subito uno stop per motivi di salute.

Ruggeri infatti è stato operato per rimuovere un polipo alla gola e ora sta seguendo un periodo di riposo vocale necessario per il recupero. A stupire però è il suo modo unico di raccontare ai fan questa disavventura, con la consueta ruvidezza che lo contraddistingue e lo rende tanto amato.

Enrico Ruggeri, lo scatto social dopo l’operazione alla gola

Enrico Ruggeri è una di quelle figure che attraversano la musica italiana con stile riconoscibile e personalità forte. Cantautore raffinato, penna ironica e spesso controcorrente, ha lasciato il segno fin dagli anni Ottanta con brani diventati iconici e testi capaci di raccontare fragilità, politica e sentimenti senza mai essere banali.

Due volte vincitore del Festival di Sanremo e autore anche per altri grandi nomi della musica, Ruggeri nel tempo ha saputo reinventarsi senza perdere credibilità e, accanto alla carriera musicale, ha costruito anche un percorso televisivo solido, tra programmi culturali e divulgativi, dimostrando di essere molto più di una semplice voce sul palco.

Proprio recentemente, prima di sottoporsi all’operazione, era tornato alla guida della terza edizione del programma di Rai2 Gli occhi del musicista, un format che spazia tra storie, curiosità e performance musicali, registrato poco prima del ricovero.

Sì perché Enrico Ruggeri, come lui stesso ha raccontato attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram, ha dovuto fermarsi per potersi sottoporre ad un intervento di rimozione di un polipo alla gola. Ma anziché la classica foto nel letto d’ospedale Enrico Ruggeri ha deciso di rimanere fedele a se stesso scegliendo come sempre l’ironia al posto del melodramma.

Dopo l’operazione il cantautore si è mostrato con un’immagine semplice, quasi sobria, accompagnata da parole misurate e intelligenti. Un modo elegante per dire “sto bene” senza trasformare la convalescenza in uno spettacolo: “Ho evitato la foto terribile, quella dal letto, con il camicione, la flebo e il pollice a significare tutto ok. Preferisco questa: sto uscendo dalla stanza per tornare a casa. Pare che l’intervento sia riuscito, ora inizia la dura consegna del silenzio. Poco male, il programma è già in montaggio, lo vedremo assieme a gennaio. Grazie per i pensieri positivi, che ho percepito” ha scritto a corredo della foto.

Enrico Ruggeri, i progetti dopo la rimozione del polipo alla gola

Enrico Ruggeri ha scelto dunque di essere coerente anche in un momento delicato, quello post operazione, preservando la sua consueta ironia per rassicurare i followers sulle sue condizioni di salute. Il cantautore ha raccontato di aver evitato apposta la classica foto ospedaliera, quella che ormai è diventata un rituale social più che un gesto spontaneo e, al suo posto, ha preferito uno scatto semplice e diretto.

Una frase però ha colpito in particolare fan: “ora comincia il silenzio”. Già, perché dopo l’intervento arriva la parte più difficile per uno che vive di voce, parole e musica: stare zitto. Un vero paradosso per un artista che ha costruito la sua carriera su testi taglienti, ritornelli iconici e una presenza scenica che non ha mai avuto bisogno di urlare per farsi notare.

Per Ruggeri ora ci saranno solo riposo, disciplina e tanta pazienza e lui stesso lo aveva anticipato settimane fa, spiegando che l’operazione era necessaria e che dopo avrebbe dovuto affrontare un periodo di silenzio assoluto. Una pausa forzata che arriva proprio a ridosso delle feste, quando normalmente ci si aspetterebbe concerti, apparizioni e magari qualche immancabile polemica come quella che l’ha visto protagonista riguardo un brano di Fiorella Mannoia.

Sui social, come prevedibile, è partita la gara all’affetto con i fan che hanno sorpreso Ruggeri con commenti pieni di cuori, auguri di pronta guarigione, ma anche messaggi ironici e profondi che rispecchiano perfettamente il tono scelto dal cantautore. Tra tutti uno: “Il volume della voce potrà essere in silenzio, ma quello della creatività può continuare ad esprimersi in tutte le forme” e sicuramente per Ruggeri sarà così.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!