Come si dimostrano i sentimenti? Gary Chapman ha individuato 5 linguaggi dell'amore. Ecco quali sono e come imparare a riconoscerli.

E tu, conosci i 5 linguaggi dell'amore?

Non esiste il manuale del perfetto fidanzato, né tanto meno delle regole universali che possiamo applicare per tenere in vita i rapporti sentimentali, non quando alla base di questi c’è l’amore. Il sentimento che muove il mondo, però, da solo non basta. Non è qualcosa che è di nostra proprietà e che ci appartiene solo perché abbiamo avuto la fortuna di incontrarlo. L’amore merita impegno e cura, reciprocità e presenza. Merita di essere alimentato e tenuto vivo, giorno dopo giorno. Del resto è questo il segreto delle coppie più longeve.

Tuttavia le relazioni non sono fatte solo di sentimenti, ma anche e soprattuto di persone che hanno i loro modi di esprimersi e di vivere, che hanno il loro carattere, i pregi e i difetti. Va da sé, quindi, che sentimenti ed emozioni possono essere trasmesse in modi e maniere differenti. E no, riconoscerli e decifrarli non è sempre semplicissimo.

Eppure c’è chi ci ha provato, tracciando i lineamenti dei comportamenti sentimentali e arrivando a definire 5 linguaggi universali dell’amore. Ecco quali sono e come riconoscerli.

Gary Chapman e il linguaggio dell’amore

Quante volte abbiamo ripetuto a noi stessi, o al partner, di non sentirci amati? E quante volte abbiamo lasciato insinuare i dubbi nella nostra mente solo perché non siamo stati in grado di comprendere un determinato comportamento? E, ancora, quante volte abbiamo chiesto o atteso invano quelle dimostrazioni d’amore?

Dicono che l’amore sia complicato, ho sempre creduto che le persone lo siano molto di più. E questo è normale dato che siamo tutti diversi, così come sono differenti le nostre emozioni e il modo in cui le viviamo e le trasmettiamo. Consapevole di questo l’autore americano Gary Chapman, considerato un guru delle relazioni, ha provato a decifrare l’espressione del sentimento più potente del mondo arrivando a definire ben 5 linguaggi.

Raccolte nel best seller I 5 linguaggi dell’amore, queste linee guida si sono trasformate negli anni in una raccolta preziosa e fondamentale per comprendere le persone e per migliorare le relazioni, sia quelle sentimentali che amicali.

Ma quali sono i 5 linguaggi individuati da Gary Chapman? A quanto pare, per dimostrare i sentimenti nutriti all’altro, dovremmo focalizzarci sulle affermazioni verbali, sul tempo di qualità, sul contatto fisico, sugli atti di supporto e sui regali.

Le affermazioni verbali

Dicono che le parole non contano quando non sono seguite dai fatti. E se questo è vero da una parte, dall’altra è innegabile quanto una frase affettuosa, dolce o premurosa sia capace di sciogliere il cuore. Lo sa bene Gary Chapman che ha inserito le affermazioni verbali nel suo best seller, definendo questo aspetto fondamentale per avere una relazione di successo.

Non solo parole dolci, ma anche frasi di supporto e affermazioni che facciano capire al partner che siamo presenti e che siamo lì per lui. Secondo l’esperto di relazioni, non solo le parole sono dimostrative di un sentimento, ma spesso rappresentano il mezzo di espressione delle persone per comunicare le loro emozioni.

Tempo di qualità

Solitamente si trascorre molto tempo insieme al partner, e questo è vero soprattutto quando si convive. Ma una cosa è condividere gli spazi di una casa, un’altra è, invece, fare qualcosa insieme ed essere presenti. Molto spesso, infatti, presi dalle abitudini e dagli impegni quotidiani non prestiamo la giusta attenzione alla presenza dell’altro.

Secondo Gary Chapman, invece, il tempo di qualità è un vero e proprio indicatore di una relazione sana e di un sentimento importante. Non solo è un linguaggio di espressione, ma è anche un mezzo per dimostrare all’altro che siamo seriamente impegnati in quel rapporto. Ma cosa vuol dire trascorrere del tempo di qualità insieme al proprio compagno?

Sicuramente mettere da parte lo smartphone, dimenticare le notifiche e i telefilm e dedicarsi completamente all’altro attraverso dialoghi, contatto visivo, ascolto e dialogo.

Contatto fisico

Sono molte le evidenze scientifiche che confermano che gli abbracci, le carezze e il contatto fisico, apportano numerosi benefici alle persone, sia dal punto di vista fisico che mentale. Secondo Chapman quegli stessi vantaggi si applicano anche alla relazione e i motivi sono piuttosto intuibili.

Un bacio, una carezza, una stretta di mano e un abbraccio sono mezzi di espressione potentissimi che, spesso, valgono più di mille parole. Il contatto fisico, infatti, rientra nei 5 linguaggi dell’amore. Forse il vostro partner vi sembra poco romantico, o per niente avvezzo alle parole dolci, ma un abbraccio o un bacio dato in maniera spontanea è davvero capace di mettere a tacere ogni dubbio sui suoi sentimenti.

Atti di supporto

Chapman ha inserito nei 5 linguaggi dell’amore anche gli atti di servizio. Si tratta, sostanzialmente, di azioni che supportano il partner nei momenti di bisogno. Non si tratta di grandi manifestazioni, ma di piccoli gesti di aiuto che permettono di rendere la giornata, o la vita, più semplice per l’altro.

Cucinare per lui, per esempio, accompagnarlo ad un appuntamento importante o caricarsi di una commissione per alleggerire la giornata dell’altro. Sì, l’amore si dimostra anche e soprattutto così.

Regali

Non c’è bisogno di anelli, gioielli o regali costosissimi, perché mai come in questo caso è il pensiero che conta. Certo, può sembrare un discorso superficiale, ma dobbiamo considerare che spesso le persone vedono in un regalo l’espressione di un sentimento. Non tanto per il dono in sé, quando per l’impegno e il tempo che si è scelto di dedicare a una persona.

Perché è importante conoscere (e riconoscere) i 5 linguaggi dell’amore?

I 5 linguaggi dell’amore non sempre sono utilizzati tutti alla stessa persona. Ci sono alcuni individui, infatti, che ne manifestano solo alcuni, perché in quelli si sentono a loro agio. Va da sé che conoscerli, e imparare a riconoscerli, può essere davvero utile per comprendere l’altro e migliorare la relazione.

Se è vero, infatti, che il dialogo è alla base di ogni rapporto sano ed equilibrato, è altrettanto vero che gli strumenti di comunicazione che abbiamo a disposizione sono tanti e diversi, e soprattutto non sono uguali per tutti. Potremmo avere al nostro fianco una persona di poche parole, che però è sempre pronta ad aiutarci e a supportarci, o qualcuno che al contrario preferisce trascorrere del tempo di qualità con noi, piuttosto che ricoprirci di regali.

I 5 linguaggi dell’amore di Gary Chapman ci insegnano proprio questo: che ognuno di noi ha il suo modo di esprimersi, e che non sempre questo risulta immediato e comprensibile. Ma solo perché non lo capiamo, non vuol dire che il sentimento non esiste.