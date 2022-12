Il segreto di una relazione equilibrata? Programmare i momenti di intimità

Fonte: iStock Programmare momenti di intimità

Ammettiamolo: tutte, almeno una volta nella vita, siamo andate alla ricerca di consigli e stratagemmi per far funzionare una relazione, soprattutto se di lunga data. Lo abbiamo fatto affidandoci alle parole di chi aveva più esperienza di noi, ma anche di chi poteva darci il suo parere con un commento disinteressato.

Perché la verità, lo sappiamo, è che per mantenere salde e longeve le relazioni sentimentali c’è bisogno di impegno. Perché anche i rapporti più solidi, a un certo punto, possono scricchiolare. E questo è vero soprattutto quando la passione viene soppiantata da quelle dolcissime e confortevoli abitudini che sono belle, per carità, ma rischiano di appiattire la coppia.

Il rischio, neanche a dirlo, è quello di lasciarsi travolgere dalla routine quotidiana e in quella abbandonarsi, correndo però il pericolo di accantonare la passione che nelle relazioni è linfa vitale. Un modo però c’è, per non rischiare di restare intrappolati nella monotonia della routine, e anche se vi sembrerà strano funziona davvero. Sembra proprio, infatti, che il segreto di una relazione equilibrata e duratura stia nella programmazione dei momenti di intimità.

Quando fare l’amore non è più una priorità

Non abbiamo bisogno delle numerose evidenze scientifiche per ricordarci di quanto fa bene fare l’amore, soprattutto con il nostro partner. I benefici del sesso di coppia, per il corpo e per la mente, sono stati conclamati e ripetuti dalla scienza in più occasioni, e anche noi sappiamo bene quanto possono essere soddisfacenti tutti i momenti di intimità condivisi. Eppure perché più passa il tempo e più questi diminuiscono?

I motivi sono tantissimi, e non tutti hanno a che fare con l’amore o con il calo di desiderio. Al contrario, come abbiamo anticipato, molto più spesso ci si ritrova a fare i conti con una quotidianità più faticosa del previsto che prende il sopravvento su tutti i momenti di coppia da condividere.

Ecco perché programmare i momenti di intimità potrebbe risultare davvero strategico per due partner. Certo, i più diffidenti potrebbero obiettare su questo sottolineando la mancata spontaneità di un atto così passionale, ma in realtà non si tratta una programmazione professionale, con tanto di to do list alla mano, quanto più della capacità di ritagliarsi un’ora da dedicare esclusivamente al partner e all’intimità di coppia. E questo, dobbiamo ammetterlo, non ci sembra neanche così male.

Come programmare i momenti di intimità

Dicono che più ci abituiamo al piacere, più desideriamo viverlo. Al contrario, invece, lasciandolo sempre per ultimo per spuntare tutti i doveri, ci dimentichiamo di quanto può essere bello trascorrere dei momenti di intimità con il proprio partner. Ecco perché non ci sembra così male l’idea di inserire in agenda un appuntamento d’amore con il proprio partner.

A confermarlo sono anche gli esperti. Ian Kerner, terapista e sessuologo americano, ha dichiarato alla CNN che il segreto delle relazioni più durature si nasconde proprio dietro alla pianificazione dell’intimità.

Certo, questo momento non deve mai essere vissuto come una forzatura, al massimo si può rimandare se non ci si sente al meglio. Ma il solo fatto di prepararsi a vivere un momento d’amore di coppia può fare davvero bene a entrambi i partner. Sarà banale, ma è proprio vero che l’attesa del piacere è essa stessa un piacere, e il solo fatto di sapere di avere in agenda un appuntamento così importante può stuzzicare la mente e solleticare l’immaginario di entrambi i partner.

Ritagliarsi dei momenti di intimità a cadenza periodica, ricorderà inoltre quando è bello stare insieme anche tra le lenzuola. Molto probabilmente, inserendo nella routine quotidiana anche il sesso, vi ritroverete travolti dalla passione molto più spesso di quanto immaginavate. E allora non ci sarà più bisogno di nessuna agenda.