È tempo di guardare al 2025: come immaginiamo i nostri ambienti? Quali sono le tendenze irrinunciabili e le tonalità imperdibili? Per la casa, sembra che il giallo sia destinato a vincere. Ma non una tonalità qualsiasi: il giallo True Joy, vera gioia. Risulta allegro, energizzante e trasmette il buonumore: la fine dell’estate porta con sé il desiderio di non rinunciare al sole e alla gioia. E questo giallo è pronto a modificare le nostre case in modo (a dir poco) super trendy.

Il giallo True Joy è il colore di tendenza nel 2025 per la casa

Ad annunciare il colore dell’anno è stata la multinazionale olandese AkzoNobel: la tonalità del 2024 era il rosa minerale, nel 2025, invece, puntiamo tutto su una delle tonalità più energiche e “wow”. Non parliamo, del resto, di una tonalità qualsiasi di giallo, bensì di una sfumatura vibrante, in grado di infondere un profondo senso di pace e di… gioia! Un po’ quelle good vibes che tutti ricerchiamo nella nostra casa, il porto sicuro per eccellenza.

Sono tre le palette di colori complementari, tra cui il giallo True Joy: la ricerca è stata condotta da esperti del settore, dal giornalismo specializzato fino ai designer. Nello specifico, è stato scelto perché è un colore profondamente positivo, ma al contempo non è quello più diffuso nelle nostre case, dove di solito tendiamo a prediligere sfumature più tenui. Il giallo intenso diventa così persino uno strumento per uscire dalla comfort zone e optare per qualcosa di più audace nelle nostre case.

Può un colore fare tutto questo? In realtà, sì, poiché stimola in noi emozioni positive. Non è una novità, alla fine: ci fa sentire felici e dona vivacità agli ambienti. Non a caso, negli ultimi anni sono aumentate le ricerche di “vernici giallo sole“, e possiamo sfruttarlo in casa per ravvivare il corridoio, che di solito è la zona più spenta della casa, per portare una ventata di freschezza in cucina o ancora per creare ambiente familiare accogliente. Ricco, ma mai opprimente, questa tonalità allegra e luminosa porterà il sole per tutto l’anno.

Con quali colori abbinare il giallo True Joy per arredare casa

La buona notizia è che il giallo True Joy può essere usato da solo, magari propendendo per una parete gialla in netto contrasto con il resto delle pareti bianche, come una sorta di affermazione “audace”, oppure abbiamo l’opportunità di giocare con ulteriori tonalità, tra cui arancione, blu e grigio. Ma dobbiamo farlo prendendo uno stile come riferimento, altrimenti rischieremmo di scadere in un effetto velatamente kitsch. Nicchie o alcove di colore giallo rendono particolarmente bene in qualsiasi contesto, dal salotto alla camera da letto. True Joy è complementare a una vasta gamma di tavolozze, quindi si abbina facilmente a tonalità più neutre e diventa il collante perfetto per chi, invece, sogna di essere ancora più audace.

Idee per la palette di colori strong con il giallo intenso? Blu brillante e arancione, che vanno in netto contrasto ma risultano decisamente energici, perfetti per un ambiente stimolante e creativo come lo studio dove fare smart working, o magari per modificare il proprio ingresso. Corallo, azzurro e rosso mogano sono ulteriori punti di riferimento.

Invece, per chi predilige una palette di colori neutra, allora l’effetto da raggiungere è delicato, mai ostentato né banale: in tal caso è utile giocare con arredi artigianali e legno, magari puntando su color noce, marrone, bianco (anche nella variante perla), beige e tanti altri. Per la camera da letto o il salotto, per chi non apprezza troppo i contrasti, questa è la palette perfetta.

C’è, poi, la palette eclettica con il True Joy: solo per chi adora davvero i colori e desidera realizzare un ambiente familiare ricco, caldo, avvolgente. Un luogo in cui sentirsi davvero al sicuro, insomma. Color oro, color terracotta, color cannella, color terra o castagno, o ancora cobalto: sbizzarriamoci come preferiamo. Un’altra idea è di puntare sui colori speziati: cannella, curcuma, zafferano e paprika su tutti.

Come arredare ogni stanza con il giallo True Joy

Il giallo è un colore di carattere. Per quanto possa essere meraviglioso, dobbiamo tenere conto di alcuni fattori per evitare un effetto eccessivamente strong: per esempio, illuminazione, stile e dettagli. Il bianco e il grigio si abbinano al giallo in un contesto moderno, mentre il blu e l’oro per chi non rinuncia allo stile classico. Il colore complementare per eccellenza è il viola, ma si può stemperare con grigio o metallo: tutto dipende dall’effetto finale che desideriamo raggiungere.

In camera da letto, che è la stanza che usiamo di più, dobbiamo prendere come punto di riferimento lo stile dell’ambiente, tra cui i pezzi tessili: cuscini di colore giallo servono per arricchire il letto e per dare un tocco speciale nell’insieme, con un’atmosfera che risulta frizzante, ma non in modo eccessivo.

In bagno, invece, possiamo addirittura osare molto di più: il nuovo concept di bagno negli ultimi anni ci permette di avere una sorta di mini Spa in casa. Qui il giallo trova la sua dimensione: porta quella ventata di freschezza e di carattere, sia per le pareti quanto per gli accessori che completano l’ambiente e ridefiniscono l’arredo.

Il giallo rende meravigliosamente in cucina, dove ci trasmette un potente senso di comfort e ci carica di energie positive al mattino, mettendoci di buonumore. Anche in questo caso possiamo introdurre il giallo nelle pareti e giocare per accessori e arredi con i colori speziati. In autunno, c’è la possibilità di arricchire l’ambiente arredando con i fiori: le composizioni dalle tonalità calde rinvigoriscono la stanza, senza mai appesantirla, ma rendendola romantica.

Nel soggiorno e nel salotto, infine, il giallo True Joy trova nuovi modi per sorprenderci: largo alle sperimentazioni. Può essere un colore d’accento o colore di punta, soprattutto giocando con i toni su base neutra o con i colori terrosi. In un open space, il giallo True Joy diventa il modo migliore per evidenziare le zone e suddividere lo spazio in modo funzionale e colorato. Per il 2025, portiamo la “vera gioia” nelle nostre case: questa tonalità di giallo si preannuncia amatissima.