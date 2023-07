Matrimonio Santo Versace, gaffe di Michelle Hunziker: salvata da Ambra Angiolini

Fonte: IPA Michelle Hunziker, 10 look che hanno fatto la storia (e lasciato senza fiato)

Santo Versace e Francesca De Stefano si sono sposati. Un matrimonio bellissimo al quale hanno partecipato molti Vip, tra cui Michelle Hunziker e Ambra Angiolini. Le due, colleghe e amiche nella vita. hanno preso parte alla celebrazione delle nozze l’una al fianco dell’altra. Scelta che si è rivelata vincente, dato che è stata proprio l’attrice romana a salvarla da una gaffe che avrebbe potuto metterla in imbarazzo. Tra gli invitati poi, c’era anche Aurora Ramazzotti – la figlia maggiore della conduttrice svizzera – che ha ricoperto il ruolo di damigella.

Gaffe di Michelle Hunziker, il gesto di Ambra Angiolini

Sarà stata l’emozione del momento, accompagnata dal suo consueto entusiasmo travolgente che la caratterizza, ma Michelle Hunziker ha rischiato di attirare tutta l’attenzione su di sé (oltre che per l’abito nero) proprio nel momento clou della cerimonia. L’intervento di Ambra Angiolini è stato quindi provvidenziale. Qual è stato? Vi starete di certo chiedendo. Ebbene, l’attrice romana le ha impedito di applaudire proprio nel momento più importante. A rivelarlo è stata lei nelle sue storie di Instagram, dove ha trovato spazio anche l’amica Ambra Angiolini.

I preparativi per il matrimonio di Santo Versace, al quale hanno partecipato tantissimi Vip tra cui anche Sonia Bruganelli, sono iniziati dal lungo viaggio in treno che ha portato la famiglia fino a Roma. Si è anche trattato del primo spostamento del piccolo Cesare, il primogenito di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, che ha viaggiato insieme ai suoi genitori e alla nonna, armata della sua amatissima schiscetta dalla quale non si separa mai quando si tratta di muoversi da casa.

La dedica di Aurora Ramazzotti a Francesca De Stefano

Tempo di matrimoni, per la prima figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, che dopo le nozze in Liguria è stata la damigella di Francesca De Stefano. La sposa, che ha coronato il suo sogno d’amore con Santo Versace (ormai lontano dal mondo dell’haute couture ancora cara alla sorella Donatella), ha indossato un romantico abito bianco che l’ha resa luminosa. Al suo fianco, un ampio stuolo di damigelle tra le quali spiccava anche Aurora, bellissima nel suo abito lungo turchese.

Queste le parole che ha voluto riservare alla sposa, alla quale è legata da un rapporto molto speciale: “Io e Francesca ci siamo conosciute in vacanza anni fa, un viaggio importante per entrambe anche se per ragioni molto diverse. Ricordo la sua dolcezza e curiosità e le chiacchiere infinite affacciate sul mare. Un incastro forse all’apparenza improbabile ma colmo di verità e per questo solido nel tempo. Sentirmi ascoltata e vista da lei per un’adolescente come me significava tanto e così si è creato un legame forte, vero e raro. L’8 luglio Santo e Francesca hanno coronato finalmente il loro sogno di sposarsi e io so quanto lo desideravano. Per questo Francesca rimarrà per sempre per me un grande onore averti fatto da damigella e non mi dimenticherò mai di questo giorno speciale”.

Santo Versace e Francesca De Stefano si sono sposati per la prima volta nel 2014 con rito civile. Da tempo desideravano una grande festa alla presenza degli amici, sogno che hanno avverato a Casina Valadier l’8 luglio 2023. L’imprenditore e l’avvocatessa hanno festeggiato con un party mozzafiato e musica dal vivo.