Michelle Hunziker controcorrente: look total black alle nozze di Santo Versace

Fonte: IPA Michelle Hunziker, 10 look che hanno fatto la storia (e lasciato senza fiato)

Michelle Hunziker è stata una delle invitate VIP alle nozze di Santo Versace. Lo stilista, che ha raccolto l’eredità del fratello Gianni, si è sposato (di nuovo) con la moglie Francesca De Stefano, donna alla quale è legato da più di 18 anni. Un pomeriggio di grande festa a Reggio Calabria per il quale la conduttrice di origini svizzere ha scelto un look total black che ha sollevato qualche critica. Scelta controcorrente? Sì, ma non troppo.

Michelle Hunziker sceglie il nero per le nozze di Santo Versace

Un lungo abito in jersey di seta che la avvolge alla perfezione. Così Michelle Hunziker ha stupito alle nozze di Santo Versace, che si sono celebrate sabato 8 luglio a Reggio Calabria in un pomeriggio assolato ma ricco di sorrisi e felicità. La scelta della conduttrice a detta di molti è sembrata fuori luogo, ma è innegabile che il suo look seppur nero sia chic ed elegante, adatto all’occasione.

Una delle frasi ricorrenti che sentiamo dire è che ai matrimoni è assolutamente vietato indossare il bianco (colore che spetta unicamente alla sposa) e il nero, appunto. Un colore troppo spento, che ricorda un funerale più che una grande festa che intende celebrare l’amore. La verità è che i dettami della moda sono molto cambiati nel tempo e anche questa “legge” ha lasciato il posto alla voglia di osare, ma sempre con stile.

La Hunziker ha indossato un modello di YSL semplicemente divino, con maniche lunghe e collo alto e gonna anch’essa lunga fino alle caviglie. Nessuna scollatura all’orizzonte, solo una pioggia di cuciture arricciate che creano un leggerissimo effetto plissettato. A rendere il look più “trasgressivo” ci pensano le trasparenze, nei punti giusti ovviamente.

Nero a un matrimonio? Si può fare!

A molti non è piaciuto il look total black scelto da Michelle Hunziker per il matrimonio di Versace e ne possiamo ben comprendere le ragioni. Come abbiamo già detto, si dice praticamente da sempre che alle nozze non si possono indossare colori come il bianco e il nero (neanche il rosso, in verità) ma si tratta di un galateo ormai diventato obsoleto, anche se trova ancora dei prodi difensori.

Basta sfogliare le più importanti riviste di moda per notare questa evoluzione in fatto di stile. È vero che l’abito nero è assolutamente out quando le nozze si svolgono di giorno, ma per una cerimonia pomeridiana – e di conseguenza un ricevimento serale – si può fare un’eccezione. L’importante è riuscire a creare uno “stacco”, aggiungendo accessori che siano diametralmente opposti, quindi più vistosi, proprio come ha fatto Michelle Hunziker che ha arricchito il look con un grande bracciale metallico dorato al polso destro. Stessa cosa vale per l’hairstyle che, nel caso della conduttrice, è tanto semplice quanto sbarazzino con il long bob a onde che rende l’insieme più movimentato.

Da Alba Parietti ad Ambra Angiolini, le altre invitate VIP

Non solo Michelle Hunziker. Alla corte di Santo Versace si sono radunate tante altre VIP, una più bella dell’altra. Presenti Ambra Angiolini, anche lei vestita di nero come l’amica conduttrice, così come Alba Parietti che in questi giorni sta facendo scorpacciata di matrimoni (ieri si è celebrato quello di Rosanna Lambertucci). Per le seconde nozze dello stilista con la moglie Francesca la conduttrice ha scelto una raffinata jumpsuit di un bel giallo acceso, con dettagli cut su manica e pantaloni. La Parietti è sempre stata meravigliosa, ma da quando è felice al fianco del fidanzato Fabio Adami è ancora più raggiante.

Proprio i video condivisi su Instagram dalla conduttrice di Non sono una signora si intravede qualche altro volto noto del mondo dello spettacolo, come Maria Grazia Cucinotta che per l’occasione ha indossato un long dress sui toni dell’azzurro con un dettaglio floreale sulla vita, semplice ma di gran classe. Scelta affine a quella di Aurora Ramazzotti: anche la figlia di Michelle Hunziker fresca di primo bebè – che dai brevi video avrebbe tutta l’aria di essere una delle damigelle della sposa – ha optato per un abito lungo drappeggiato molto sobrio e in una accesa tonalità verde acqua.